закрыть
7 марта 2017, вторник, 15:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеохит: Енот пробрался на кухню и помыл посуду

  • 7.03.2017, 12:17
  • 11,960

Животное занималось мытьем тарелок на кухне жителей Алма-Аты.

В Сети появилось видео, на котором енот-полоскун, сидя в раковине, перебирает посуду. Ролик опубликован на YouTube-канале «Корпорация слухов».

Как утверждает казахстанский информационный портал Tengrinews, енот занимался мытьем тарелок на кухне жителей Алма-Аты. Хотя, по всей видимости, животное просто лакомилось остатками еды, окуная кусочки в воду.

Еноты-полоскуны обычно добывают пищу в воде или на берегах водоемов. Зачастую еда оказывается испачканной в иле или песке, поэтому животные полощут ее перед употреблением (это врожденный рефлекс).


Мнение

Наша цель — проведение настоящих выборов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь Ирина Давидович


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан