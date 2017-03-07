Александр Ермакович может стать самым титулованным тренером Суперкубка Беларуси 7.03.2017, 12:45

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Александр Ермакович

Фото: Getty Images

11 марта на стадионе ФК «Минск» пройдет матч за Суперкубок Беларуси.

Пресс-служба БФФ рассказывает о самых любопытных фактах, предваряющих поединок.

- Матч за Суперкубок страны состоится в восьмой раз. Предыдущие сражения шесть раз оставались за борисовским БАТЭ и лишь однажды, в 2012-м, трофей прибирал к рукам «Гомель».

- Соответственно, самыми титулованными рулевыми в истории турнира являются тренеры «желто-синих»: Виктор Гончаренко (2010, 2011, 2013) и Александр Ермакович (2014-16) трижды поднимали Суперкубок над головой. Помимо борисовчан трофей также завоевывал Олег Кубарев (2012). Очевидно, что в случае очередного успеха БАТЭ мы получим и абсолютного лидера номинации.

- Что касается игроков, то чаще всего в матчах подобного рода на поле выходили Дмитрий Бага и Александр Павлов – по шесть раз. Из тех же, кто в ближайшую субботу может ступить на газон ФК «Минск», лидерами являются футболисты БАТЭ Виталий Родионов и Александр Володько. У них в активе по пять титульных «боев».

- Четырежды в соревновании верх брали протокольные хозяева, трижды – гости. Напомним, что в этот раз право быть принимающей стороной по жеребьевке получили «автозаводцы»

- Дважды споры за Суперкубок растягивались аж до серии пенальти. В дебютном розыгрыше БАТЭ оказался сильнее «Нафтана» 3:2 после того, как основное время завершилось безрезультативной ничьей. Тогда как в 2015-м при тех же нулях на табло БАТЭ в ударах с точки переиграл солигорский «Шахтер» (3:0).

- БАТЭ и «Торпедо» уже сходились к барьеру в споре за Суперкубок страны. Это произошло в 2011 году, и тогда борисовчане убедительно взяли верх над соседями. Победа 3:0 по сей день остается единственной крупной в истории состязания.