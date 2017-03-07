«Народ просыпается — от молодых до стариков» 11 7.03.2017, 12:59

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Власти очень сильно рассердили белорусов.

На День Воли 25 марта собираются прийти многие люди, которые ранее не выходили на акции оппозиции. Соцсети заполнены призывами выходить на улицу и протестовать. Сайт bnknews.org приводит лишь некоторые из них.

Сергей Мельников, «ВКонтакте»:

— Народ потихоньку просыпается — от молодых до стариков. И это не может не радовать. В людях просыпается единство, патриотизм.

Леонид Кулаков, «Фейсбук»:

— Подвозил человека из военного госпиталя. Разговорились, он представился врачом, который там работает. Почти всю дорогу он возмущался нашей поганой властью. Сказал, что большинство врачей из госпиталя выйдет 25 марта, так как-то, как мы живем сейчас, противопоказано медициной — так и сказал.

Также многие коллеги-таксисты подходят постоянно и говорят: мы больше терпеть не можем, будем 25 там, где будешь ты.

Владимир Непомнящих, «Одноклассники»:

— Выходи и отстаивай свои права! 25 марта встретимся на Площади.

Звычайны беларус, «Твиттер»:

Виктор Горбачев, «Фейсбук»:

— Они просыпаются. Идут. Идут туда, где сердца бьются в унисон. Они устали от лжи и обмана. Им отступать нельзя. Брестская крепость дает для них пример отваги и солидарности. Или они падут — или они сметут всю шваль. Нет, не сейчас. Но вот-вот. Их пример воодушевит следующие сердца. Лед начинает быстро таять. Занавес открывается. Точка! Нет, Баста!

25 марта — Минск. Запомните эту цифру: 43 — 47 тысяч. Это не версия. Факт!

Илья из Минска, «Твиттер»:

Гледзячы на стыхійныя маршы, я так разумею, што на Дзень Волі нас чакае штосьці незвычайнае. — ЗмагарЦіўцерныхВойск (@IlyaZMensku) 26 февраля 2017 г.

Дмитрий Сергиевич, «ВКонтакте»:

— Даже цари и те выходили к людям, а наши чиновники по ходу себя уже так вознесли, что им нет никакого дела до людей.

Дмитрий Полиенко, «Фейсбук»:

— 25 марта — шанс массово выступить против поборов, там будет и социальная и национальная тематика.

Андрей Дронов, «ВКонтакте»:

— 25 числа в Минске все идем мирным шествием от Академии Наук. Тянуть из толпы никто не будет ни в штатском менты, ни по форме — знают, что народ порвет их. Лица прятать не нужно, никто преследовать вас не будет, трогают только организаторов.

Пусть 25 марта Лукашенко выйдет перед народом, а не прячется в Сочах! Пусть ответит за свой базар, за разворованную страну, за кредиты, которые пошли непонятно куда, за повсеместное закрытие предприятий. Такое ощущение, что он похож на Горбачёва: тот развалил СССР, а этот добивает белорусов.

Валерий Бычковский, «Твиттер»:

— Если придут голодные люди, милиция не спасет власти!