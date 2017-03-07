Медведев и Кобяков жестко поспорили из-за газа в Бишкеке 60 7.03.2017, 13:04

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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ и АНДРЕЙ КОБЯКОВ

АРХИВНОЕ ФОТО ТАСС

Руководители правительств Беларуси и России устроили словесную перепалку на заседании Евразийского межправительственного совета.

Андрей Кобяков высказал недоумение по поводу действий России:

«Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база, которая была создана не в отрыве, а в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями Евразийского экономического союза. Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах. Мы не разделяем эти два трека, потому что проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на Евразийскую интеграцию. Мы действительно выражаем крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью проблем в нефте-газовой сфере, несоблюдением двусторонних и многосторонних договоренностей по условиям поставок энергоносителей, и бездействием на этом фоне Евразийской экономической комиссии…

Вынуждены констатировать, что создаются все новые препятствия и барьеры. Ладно, пусть будет пока разница в ценах на газ. Мы договорились при подписании договора о Евразийском экономическом союзе, что она будет постепенно ликвидирована к 2025 году. Но почему-то разница резко растет. Ни на один, ни на пять и даже ни на десять процентов, а разница в ценах между Беларусью и Российской Федерацией выросла с 38% в начале 2014 года до 110% в 2016 году. Почему после создания ЕАЭС вместо постепенного сокращения, разница стала почти в 3 раза выше? Какая свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы здесь может быть? Наши партнеры прекрасно осведомлены, что 96% электроэнергии в Республике Беларусь вырабатывается из российского природного газа. Как в такой ситуации можно конкурировать на общем рынке? Беларусь готова двигаться вперед, но мы против того, что бы делать вид, что движемся вперед».

В ответ Дмитрий Медведев назвал действия Беларуси шантажом, передает lenta.ru

Он отметил, что участились случаи, когда проблемы двусторонних отношений переносятся на многостороннюю площадку, что «с успехом продемонстрировала белорусская сторона».

– В отношении других членов эта ситуация сродни шантажу: «или вы повлияете, или мы не подпишем». Злоупотребление правом союза неприемлемо, интеграция имеет наднацональное значение. Мы рассматриваем вопросы, которые касаются абсолютно всех, а не две или три стороны, — отметил Медведев.

Российский премьер добавил, что «никто никого не держит в ЕАЭС» и «это дело добровольное».

Он также призвал страны — партнеры России по ЕАЭС не «упражняться в подсчетах» цен на российский газ и заметил, что если бы некоторые страны не входили в состав Союза, они покупали бы газ по европейским ценам.