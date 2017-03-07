В Литве не платят, в Грузии — только для богатых 1 7.03.2017, 13:32

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Как в разных странах выглядит дорожный налог.

Три года белорусы платят дорожный налог. А как в других странах? Исходя из чего рассчитывается транспортный налог у наших соседей и сколько они платят за роскошь владения автомобилем?

Для наглядности мы рассчитывали транспортный налог для двух условных легковых автомобилей разного возраста, массы и мощности мотора, сообщил tut.by.

Под описание первого «условного автомобиля» попадает большинство популярных новых бюджетников — Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и прочие.

Второй «условный автомобиль» — распространенная подержанная иномарка среднего класса с объемом двигателя 2−2,5 литра, седан или минивэн, который не потянет из бюджета много денег.

Кратко о дорожной госпошлине в Беларуси

Три года назад в Беларуси появилась госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Она рассчитывается исходя из массы автомобиля. Ставки различаются для физических лиц и организаций. Льготы по оплате имеют лишь инвалиды, а также владельцы автобусов общего пользования. Также от налога освобождены автомобили скорой помощи, МЧС, силовых ведомств. Инвалиды I или II группы оплачивают половину стоимости госпошлины. Пенсионеры по возрасту исключены из списка льготников.

Пошлина уплачивается в полном объеме перед прохождением государственного технического осмотра. Вернуть деньги за ее оплату можно лишь в трех случаях: пошлина не должна была оплачиваться; в случае переплаты; отказ от получения (или отказе в получении) разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении.

Россия. В каждом регионе — свои тарифы

Стоимость госпошлины для нашего автомобиля № 1 — от 28,7 до 143,5 рубля, второй автомобиль оплачивается по более высокому тарифу — от 55,5 до 277,5 рубля.

Транспортный налог в России исчисляется налоговой службой, которая учитывает все параметры: мощность и объем двигателя, год выпуска автомобиля, ставку налога, срок владения и имеющиеся льготы.

На территории России не существует единой ставки транспортного налога, а потому субъекты федерации устанавливают их самостоятельно. Ставка привязывается к фактической мощности двигателя.

Самая низкая ставка — в республике Ингушетия — от 0,16 рубля за 1 лошадиную силу, если мощность двигателя не выше 100 «лошадей», и 1,3 рубля, если мотор мощнее 251 л. с. Самый дорогой транспортный налог — в Санкт-Петербурге. Ставки выше в 4−5 раз: от 0,78 до 4,88 рубля за 1 л.с. Все цены здесь и далее указаны в белорусских рублях.

Кроме того, с 2014 года действует «налог на роскошь», под который автоматически подпадают все автомобили (как новые, так и подержанные) стоимостью выше 97 500 рублей. Ежегодно Минпромторг России составляет список моделей автомобилей, на которые автоматически распространяется налог на роскошь. Любопытно, что с 2014 года список «роскошных» автомобилей вырос почти вчетверо: со 187 машин до 708. Это связано с обвалом курса рубля и сопутствующим удорожанием автомобилей, многие из которых «пробили» указанную планку цены.

Налог на роскошь выражается в виде повышающего коэффициента к транспортному налогу. Минимальный повышающий коэффициент — 1,1 — распространяется на автомобили стоимостью от 97 500 до 162 500 рублей и возрастом до трех лет. А самый высокий коэффициент, втрое увеличивающий транспортный налог, касается десятилетних авто с ценой в 325−487 тысяч рублей и двадцатилетних, стоимостью 487 500 рублей и больше.

Также каждый субъект Российской Федерации устанавливает льготы по транспортному налогу. В большинстве регионов на льготу могут рассчитывать Герои Советского Союза, Герои России, ветераны и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды 1, 2 группы; ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

Нередко регионы предусматривают льготы для пенсионеров по старости, для одного из родителей (опекунов, усыновителей) ребенка-инвалида. Москва, например, предоставляет льготы гражданам, в собственности которых находится автомобиль мощностью до 70 л.с. В Новосибирской области ставка налога привязана еще и к возрасту автомобиля: это касается машин мощностью более 150 л.с. Чем старше такая относительно мощная машина, тем ниже налог.

Казахстан. Запутанно, но справедливо

Пошлина за наш новый бюджетник обойдется в Казахстане в 46 рублей, а вот подержанная иномарка в два раза дороже — 99,2 рубля.

В Казахстане налог на транспорт рассчитывается исходя из объема двигателя автомобиля. Налоговой ставкой является месячный расчетный показатель (МРП) — аналог нашей базовой величины.

Владельцы машин с моторами объемом до 1,1 литра платят 1 МРП, до полутора литров — 2 МРП. За машину с объемом мотора более 1501 «кубика» величину налога рассчитывают исходя из установленной ставки плюс добавляют по 0,04 рубля за каждый «кубик» превышения минимального порога для данной категории. Ставка для машин с мотором от двух до двух с половиной литров составляет 6 МРП. Но владелец 2,5-литрового авто сверх этого доплатит еще по 0,04 рубля за каждый лишний «кубик».

Транспортный налог в Казахстане для автомобилей с рабочим объемом двигателя до 3000 куб. см.

Для машин с моторами, объем которых переваливает за три литра, существует разделение по возрасту и сроку ввоза. Если трехлитровый автомобиль был произведен или ввезен в Казахстан до 31 декабря 2013 года, то владелец платит относительно небольшой налог. А если машина свежая, выпущена после 31 декабря 2013 года или ввезена после этой даты, то налог будет вдвое больше. Для исчисления точной суммы налога используется ставка, определенная количеством месячных расчетных показателей (МРП), к которой добавляется по 0,04 рубля за каждую лошадиную силу сверх нижнего предела.

Ставки для граждан и юридических лиц одинаковые. Приятная особенность налога на транспорт в Казахстане — оплачивают его исходя из количества месяцев фактического владения автомобилем в текущем году. Так, например, старый владелец, продавший свою машину в мае, может заплатить за 5 месяцев, а новый владелец заплатит за 8 месяцев (включая май — месяц, в котором он вступил во владение).

От уплаты транспортного налога в Казахстане освобождаются государственные учреждения, участники ВОВ, герои Советского Союза, обладатели государственных наград, инвалиды, многодетные матери и ряд других категорий граждан и юрлиц.

Армения. «Старикам» — скидка

Новый бюджетник жителям Армении обойдется в 147,39 белорусского рубля, а вот подержанная иномарка — в 195,24 рубля.

В Армении существует так называемый налог на имущество для средств автомобильного транспорта. Этот налог рассчитывается исходя из фактической максимальной мощности двигателя. Условная льготная категория — это машины мощностью до 120 лошадиных сил. Налог тут рассчитывается просто: каждая «лошадка» умножается на 0,8 рубля. Выходит не более 96 рублей. Если мощность мотора составляет от 121 до 250 «лошадей», то необходимо платить по 1,17 рубля за каждую лошадиную силу, а также дополнительно 3,9 рубля за каждую «лошадку» свыше 150 сил. Если мощность мотора превышает 250 «коней», то каждая «лошадка» оценивается в 1,95 рубля плюс, как и в предыдущей категории, платится по 3,9 рубля за каждую «голову» сверх 150 лошадиных сил.

Полностью налог платится только за автомобили, которые моложе трех лет. Если машина старше трех лет, сумма налога уменьшается за каждый год, следующий за третьим годом, — на 10%, но не более чем на 50% суммы налога.

Грузия. Платят только богатые

В солнечной Грузии владельцы нашего первого условного автомобиля (новый бюджетник) платят примерно 370 рублей, а вот подержанная иномарка обойдется в три раза дешевле — 88 рублей.

Налог на автомобили был введен в Грузии 1 января 2017 года. Но он коснулся только физических лиц, годовой семейный доход которых составляет более 28 711 рублей. По оценке Министерства финансов, в Грузии, население которой достигает 3,7 млн человек, только 26 тысяч человек обладают таким семейным доходом.

Азербайджан. Все налоги — в топливе

С 30 марта 2015 года в Азербайджане дорожный налог больше не взимают при техосмотре и государственной регистрации автомобилей. Нынешний порядок уплаты предполагает, что дорожный налог включается в оптовую цену автомобильного бензина и дизельного топлива, реализуемого в стране. Прежний дорожный налог был символическим: от 21 рубля за 2-литровый автомобиль до 118,67 рубля за машину с мотором 5 литров.

Литва и Эстония обходятся без дорожного налога

В Литве и Эстонии отсутствует какой-либо сбор или налог на легковые автомобили, находящиеся во владении физических лиц.

Латвия. Владельцы ищут лазейки

До того как вы почитаете про любопытные хитрости, которые предпринимают латыши, чтобы избежать налога, — снова цифры. Владелец нового бюджетника заплатит государству 241 рубль пошлины, а вот старенький VW обойдется латышу в два раза дороже — 531,46 рубль.

Налог на автомобили, называемый «налогом на эксплуатацию транспортного средства», в Латвии существует еще с 1990-х. В 2016 году сейм Латвии утвердил законопроекты, предусматривающие отмену разового налога на автомашины и мотоциклы с одновременным повышением ставок налога на эксплуатацию транспортного средства.

Налог на эксплуатацию транспортного средства уплачивается в полном размере до государственного технического осмотра транспортного средства или же перед совершением любых регистрационных действий. То есть без уплаты налога в Латвии нельзя пройти ежегодный техосмотр, снять машину с учета или поставить на учет, сменить собственника и прочее. Однако при регистрации автомобиля или снятии с учета налог можно платить не в полном размере, а исходя из количества оставшихся или прошедших месяцев текущего календарного года.

Ныне в отношении транспортного налога действует переходный период, а потому временно закон предусматривает три группы автомобилей и, соответственно, три различных способа расчета налога на эксплуатацию авто. Первый способ касается автомобилей, выпущенных до 31 декабря 2004 года: здесь при расчете отталкиваются от полной массы (почти как в Беларуси). Ставка при этом равна от 76 до 550 рублей.

Второй способ касается машин, впервые зарегистрированных в Латвии с 1 января 2005 года по 21 декабря 2008 года, а также машин, уровень выброса СО2 которых неизвестен. Этот способ подразумевает расчет по хитрой формуле с тремя слагаемыми: полной массой, объемом двигателя и мощностью мотора. Он может варьироваться от 30 рублей до 597 рублей.

Третий способ расчета касается машин, зарегистрированных после 1 января 2009 года. Базой для расчета налога является количество диоксида углерода (СО2), выбрасываемого машиной на каждый километр пути. Такой налог будет стимулировать автолюбителей приобретать более экологичные машины.

Тем более что с 2019 года будет действовать только этот способ расчета — он распространится на все легковые автомобили, зарегистрированные в Латвии. В свою очередь легковые машины с объемом двигателя более 3500 кубических сантиметров кроме основного налога будут облагаться дополнительной платой в 603 рубля в год.

Латвия предоставляет скидку 50% на налог для автомашин, принадлежащих членам многодетных семей.

Кроме того, в Латвии начали борьбу с гражданами, которые эксплуатируют машины с иностранными номерами. Все-таки у латышей велик соблазн зарегистрировать машину в соседних Литве или Эстонии, где нет никаких транспортных налогов. Так вот, для таких хитрецов вводится специальный налог за разрешение ездить в Латвии на зарегистрированной за границей автомашине. Так, налог за одни сутки составит 20 рублей, за месяц — 503 рубля, за полгода — 603, за год 2013 рублей. Если полиция застукает за рулем «иностранной» машины гражданина Латвии, ему придется заплатить штраф в 805 рублей.