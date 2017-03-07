Поклонники Поклонской Константин Эггерт, Deutsche Welle

7.03.2017, 13:36

Константин Эггерт

Фото: RFE/RL

Путинская Россия, уставшая от затянувшегося кризиса, уповает на чудеса.

Достоверных свидетельств о том, действительно ли бюст императора Николая Второго в Симферополе мироточит, пока нет. Обычно мироточат иконы, а в католических храмах - еще и скульптурные изваяния. Явление это фиксируется и, говоря светским языком, сертифицируется церковными властями, для чего проводится специальное расследование. Этот процесс похож на канонизацию святых и занимает иногда годы.

За смирение

Все это, похоже, не очень интересует новоиспеченного депутата, бывшего прокурора Украины, а затем России. Наталья Поклонская глубоко убеждена - чудо совершилось. В эфире телеканала "Царьград" она уверенно заявила: бюст источает миро, так как царь и его семья "погибли для того, чтобы сделать Россию процветающей и великой".

Один из самых оригинальных христианских публицистов России, по совместительству - директор лесопильного завода, Илья Забежинский на это справедливо заметил, что для создания процветающей России Николаю Второму нужно было сделать ровно противоположное тому, что сделал он - не отрекаться от престола, подавить мятеж в Петрограде, довести войну до конца, а потом восстанавливать экономику. Но император выбрал путь личного смирения и отказа от кровопролития. Об этом церковь и свидетельствовала канонизацией царской семьи в лике страстотерпцев.

История с мироточащим бюстом - с виду еще один комичный эпизод из жизни современной России. Но на самом деле - это свидетельство постепенного погружения в темноту страны, лишенной голоса, конкурентной политики и нормальной общественной дискуссии. Тут, куда не посмотри, ничего, кроме моральной и политической катастрофы, не увидишь.

Начать стоит, пожалуй, с канонизации Николая Второго. Он прославлен в лике мучеников не потому, что его убили большевики, не потому, что Троцкий был евреем, не за то, что подписал акт отречения, и не потому, что вокруг были "измена, трусость и обман". К прославлению, в равной мере, не имеют никакого отношения события 9 января 1905 года, жена-немка, Григорий Распутин, воровство поставщиков армии и бесталанность императора как главкома армии.

Николай Второй, его близкие и члены свиты прославлены в лике святых потому, что умерли как христиане, отказавшись защищать свой высокий статус, власть и, в конечном счете, жизнь. За смирение, в общем-то. Между прочим, не самый плохой пример для страны, в которой властолюбие и жестокость многие века идут рука об руку.

Империализм и антисемитизм

Канонизация должна была стать для России своего рода итогом гражданской войны, символом постепенного примирения. Не стала. В том числе и из-за двусмысленной позиции церковной иерархии, не признавшей подлинность найденных рядом с Екатеринбургом останков и не отказавшейся в угоду наиболее консервативной части клира и мирян от антисемитской версии "ритуального убийства" последнего императора.

Сегодня образ Николая Второго оброс совершенно языческим по сути мини-культом, не имеющим ничего общего с христианским пониманием святости и добродетели. Главное в этом культе - империализм и антисемитизм. Недаром многие фанатичные его адепты одновременно хотели бы и канонизации Иосифа Сталина - как "настоящего русского властелина", "восстановившего Русскую церковь" и (как же без этого!) выигравшего войну. Если прибавить к этому тех, кто также мечтает о прославлении в лике святых Григория Распутина, то получим полную картину безумия.

При этом в стране, которую церковные иерархи и политики именуют не иначе как "православной", останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии до сих пор пылятся в коробке на полке Государственного архива. Церковное руководство все никак не решится отказаться от теории "ритуального убийства", признать их подлинность и дать добро на захоронение. Любителей устраивать крестные ходы с иконой "царя-мученика" это совершенно не беспокоит. Ведь не о смирении речь, а о "масонах", "иудейском заговоре" и "пятой колонне", которые одни и виноваты в том, что в России живется бедновато, неуютно и небезопасно.

Зато бюст в Симферополе якобы мироточит. Магическое сознание современной России жаждет "чуда" любой ценой, потому что без чуда воспринимать реальность совсем невмоготу. Миллионы людей одновременно верят в целебные свойства сухарей, освященных на могиле святого Серафима Саровского, гороскопы и "ведическую" диету.

Поклонская как символ

То, что за полгода депутатской деятельности экс-прокурор прославилась только активностью на ниве возвеличивания Николая Второго, не должно никого удивлять. В сущности, ее никто никуда не избирал, как и большинство ее коллег из Госдумы. Назначенцы Кремля, не несущие никакой ответственности ни за что перед избирателями, а голосующие по инструкции из администрации президента, могут позволить себе все, что угодно.

Кто-то делает карьеру, кто-то лоббирует свой бизнес, так почему бы Поклонской не заняться борьбой за честь и достоинство покойного монарха? Простите за невольный каламбур, но поклонники у Поклонской уже есть, и слава обеспечена. Ведь она говорит от имени миллионов людей, ищущих виноватых в своих бедах и жаждущих чуда. Наталья Поклонская - один из символов России сегодня. Думаю, она об этом прекрасно знает.

Константин Эггерт, Deutsche Welle