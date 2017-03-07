Жители Лиды собираются ехать в Минск на День Воли 4 7.03.2017, 13:51

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А акция протеста в Лиде пройдет на следующий день - 26 марта.

Об этом пресс-службе Белорусского Национального Конгресса рассказал один из лидеров БНК в Лиде Валерий Минец.

- Знают ли жители Лиды о протестах, которые сейчас происходят по всей стране? Как реагируют на них?

- Люди, конечно, знают и ищут информацию. Даже те, кто год назад абсолютно не интересовался ни политикой, ни событиями, которые происходят в нашей стране. Эти люди на сегодняшний момент пристально следят за всеми событиями, ждут того же самого в своих городах и селах. Протесты, которые начались в Минске 17 февраля и потом продолжились в других городах, получили очень большой резонанс.

- Лидеры БНК призвали всех сторонников 25 марта приехать в Минск, а 26 провести акции протеста по всей стране.

- Лида поддержит этот призыв. Люди собираются и объединяются, чтобы организованно ехать в Минск 25 марта. Много людей собирается в столицу и это только те, о ком я точно знаю. При этом очевидно, что многие поедут и сами по себе, по отдельности, чтобы поддержать День Воли в Минске.

- Будет ли марш протеста в Лиде на следующий день после Дня Воли - 26 марта?

- Зная тот настрой, который cейчас есть в обществе, безусловно, 26 марта люди в нашем городе выйдут на акцию. Надо понимать, что Лида - это регион, здесь нет таких зарплат, как в столице и областных центрах. Работы у людей нет, налоговая инспекция давит, как может, всех, поэтому я уверен, что люди выйдут. Акция в Лиде начнется 26 марта в 14 часов напротив налоговой инспекции.