Людас Румбутис: Не думаю, что я себя исчерпал 7.03.2017, 13:59

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Новый главный тренер молодежной сборной провел первую пресс-конференцию.

После назначения главным тренером Людас Румбутис дал пресс-конференцию, пишет "Прессбол".

- Почему сразу после заседания исполкома, где состоялось ваше назначение, вы отказались от комментариев и куда-то убежали?

- Я никуда не убегал. Это произошло по простой причине: до последнего не был уверен, что исполком меня утвердит в качестве тренера "молодежки". Почему? Потому что пресса с января педалировала эту тему: Румбутис назначен! Меня уже кто только не поздравлял. Посчитал, что нужно всю эту шумиху как-то спустить на тормоза — чересчур много внимания моей скромной персоне. Серьезно: не был уверен в избрании. Вот ты член исполкома и читаешь: "Румбутис назначили главным тренером". И думаешь: ну, нифига себе! Без меня меня женили...

Если что не так, прошу прощения, но в тот момент посчитал, что так будет правильно. Вообще же, я, как обычно, открыт для журналистов.

- Сергей Сафарьян говорил, что среди кандидатов на эту должность был Алексей Меркулов, еще в прошлом году. Однако исполком его кандидатуру отклонил. Вы, будучи членом исполкома, как тогда голосовали?

- Было немного не так. Это происходило на заседании бюро исполкома. Там же были варианты Журавля, Седнева, других. Тогда сказал: а почему я не могу быть? На январском исполкоме решили вернуться к этой теме к концу февраля. За это время федерация планировала пообщаться со всеми кандидатами. А затем получилось: Журавель работает, Седнев работает, Меркулова, так получилось, отмели еще на бюро. Правильно или нет — покажет время.

- Какими, по-вашему, качествами вы лучше этих кандидатов?

- Я не могу об этом говорить. Когда в "Прессболе" выходила таблица с количеством матчей тренеров, у которых по 300-400 игр в высшей лиге, позвонил в редакцию и спросил, почему меня там нет. Ответили, что брестское "Динамо" в чемпионате Союза выступало не в сильнейшем дивизионе. На самом же деле у меня за плечами более 500 матчей на высоком уровне. Не считаю, что не способен что-то еще дать белорусскому футболу. Есть идеи, которые будем обсуждать в Доме футбола. Некоторые уже применяются: например, "лимитчики" в первой и второй лигах. В общем, не думаю, что я уже себя исчерпал.

- Какие именно идеи?

- В следующий раз расскажу.

- Есть разговоры, что Румбутис назначен главным тренером сборной из-за того, что у вас хорошие отношения с Сафарьяном...

- Может, я у него еще и живу, нет? На самом деле это полнейшая чушь. На своей пресс-конференции Игорь Криушенко сказал: в футбол не устраиваются по блату. Если бы я был такой плохой, не сидел бы перед вами. В другом бы месте сидел...

Да, я уже не молодой. "Прессбол" написал: вернулся Дед. Но не по возрасту, а по прозвищу...

- Вы шесть лет не работали...

- Это вы так думаете. Чем занимался? Давайте опустим это. Те, кому помогал, знают об этом.

- Сафарьян сказал, что вы помогали женской сборной, "Городее". Чем именно?

- Участвовал в тренировочном процессе, иногда в определении состава на матчи. Если меня просят помочь, всегда помогаю, сам не влезаю, стараясь руководить всем. Не считаю, что отошел далеко от футбола. Говорил уже, я не таксовал. Конечно, маловато практики. Однако за это время имел несколько предложений, но все они не из Минска: Эстония, Латвия, Литва, российская ФНЛ. Я просто не кричал об этом на каждом углу.

- Понятно, что не таксовали, но тем не менее самостоятельный тренерский опыт у вас отсутствовал на протяжении очень долгого времени. Это не станет проблемой?

- Нет. То, что я вбил себе в голову за 27 лет работы, не выветривается. Не вижу проблемы взять и руководить сборной. Если бы речь шла о клубе и работе в межсезонье — другое дело, да, надо было поднапрячься. Сборная — это семь дней, иногда вовсе четыре. Что ты можешь сделать? Физически — восстановить, но не подтянуть. Определить лучших на данный момент. И, самое главное, сплотить их в единый коллектив.

У меня есть опыт работы со сборными. Правда, небольшой: полгода в Литве и три игры в команде Байдачного. Это очень специфическая работа. Ты должен увидеть за несколько дней то, что клубный тренер рассматривает на протяжении недель.

- О составе. До первых товарищеских матчей осталось несколько недель. Определились с пулом кандидатов в команду?

- Мартовский сбор будет длиться восемь дней — с 20 по 28 число. Это ознакомительный сбор. БФФ пошла навстречу, дает право вызвать 30-33 футболиста. Сергей Сафарьян еще до меня договорился об игре с литовцами, я добавил в программу спарринг с латвийцами. Планируем получить максимум информации о наших игроках. А затем начнется чемпионат. Отмечу, что из первой лиги на первый сбор пока не будет вызван никто, потому что футболисты начинают тренироваться там намного позже. Список опубликуем в районе 10 марта. В принципе, вы и сами их знаете: у нас очень мало игроков играет в высшей лиге. Выбор небогат, но он есть. Радует, как прогрессируют игроки "Минска", много времени у молодежи из БАТЭ.

- Этот созыв провел уже один товарищеский матч — с украинцами в ноябре. Что скажете о той игре?

- Очень внимательно ее посмотрел. Сборная сыграла "с листа". Сложилось впечатление, что мы боялись играть. Если брать статистику, по передачам украинцы в два раза лучше, по ударам — в три. Этим игрокам в большинстве своем надо менять отношение, выбить боязнь играть. Они умеют! Считаю, 1996-й год в целом выше классом, чем предыдущий созыв. Многие успели достаточно поиграть в высшей лиге. В прошлом отборе, к примеру, в заключительном матче со словаками Игорю Ковалевичу приходилось искать в первой лиге, потому что в "вышке" молодежь не имела практики. А игроками из второго дивизиона мы не обыграем ни чехов, ни хорватов, ни молдаван.

- Какие у вас отношения с Ковалевичем?

- С Игорем Николаевичем постоянно на связи, большое количество информации получаю именно от него. Кроме того, мои ассистенты Олег Радушко и Александр Сулима также работали с Ковалевичем. То есть, я не пришел на пустое место. Эти 17 футболистов, которые играли в ноябре на Украине, — основа сборной. В целом никаких проблем вижу.

- В чем видите причину того, что последние отборы наши "молодежки" проваливали?

Вспомните прошлое десятилетие: где играли Глеб, Калачев? Драгун, играя в "молодежке", был капитаном минского "Динамо". Тогда средний возраст высшей лиги был на уровне 21 года. Бери каждого второго — будет играть за "молодежку". Не нужно было ездить по первой лиге. Сейчас возраст первого дивизиона заметно увеличился. А причина? Поддались давлению прессы и уменьшили число команд в высшей лиге до двенадцати. 50 молодых игроков лишились игровой практики. В элите должно быть 16 команд. Когда выходили "Городея", "Ислочь", "Крумкачы", все кричали: что они тут будут делать? Как что? "Крумкачы" минское "Динамо" хлопнули. Все это очень добротные команды.

- Со всеми тренерами клубов успели пообщаться?

За исключением Вячеслава Геращенко. Но и с ним планирую переговорить. У него в "Гомеле" играет интересный парень — Чмыриков, который также будет вызван на ближайший сбор.

- Каким еще образом поддерживали свою тренерскую форму?

Зимой на телеэкране очень много футбола. Если не просто его смотреть, а сидеть перед экраном с ручкой и блокнотом, все равно накапливаешь знания. А я только так и смотрю.

- Какая из европейских команд вам сейчас наиболее интересна?

- "Тоттенхэм". Потому что использует две схемы: с двумя и тремя центральными. А еще "Хоффенхайм". Там работает молодой тренер, использует 3-5-2, но центр поля пролетают со скоростью ракеты. Вот это мне нравится. Применимо ли это к "молодежке"? Нужно сначала определить готовность игроков. Я могу декларировать: будет прессинговать соперника. Но если "физухи" нет? Могу говорить, что будем контратаковать. Но если команда не бежит? Если удастся заиграть две схемы: одна "домашняя", вторая "выездная", будет хорошо. Во главе угла ведь стоит результат, и не нужно этого стесняться. Сборная Беларуси сыграла вничью с французами. Кто помнит игру? А счет на табло.

Обсуждали ли взаимодействие со штабом национальной сборной, с Криушенко?

- Да. К чему пришли? Для начала нужно увидеть, какого уровня эта "молодежка", можно ли отсюда черпать кадры для главной команды. Я не зря сказал: в прошлых сборных люди играли в серьезных клубах. Сейчас этого нет. Шанс появится, если эта сборная станет настоящей командой, если все будут ждать вызова. Не только физически присутствовать на поле, но и душой с командой. Тогда будет шанс куда-то пробиться.

- Интерес к "молодежной" сборной не слишком велик. Как его повысить?

- Через матчи национальной сборной. У нас такой менталитет: любят успешных. Сыграли с французами вничью — красавцы, с люксембуржцами — поливают грязью. В той же Англии болеют за команду, а не за тех, кто побеждает...

- Как относитесь к проведению матчей за пределами Минска?

Положительно. Лучше играть в Слуцке, но при полных трибунах, чем на "Тракторе", когда ветер гуляет. Главное, чтобы было хорошее поле и зрительская поддержка. Мы будем играть там, где за нас будем болеть.

- Ваше мнение по поводу Лисаковича, который может стать одним из лидеров этой сборной?

- Помните, на недавнем Кубке развития блеснул Кириленко, парень 2000 года рождения, пошустрил что-то там на фланге. И что? Журналисты расписали, что он якобы уже в Германии. Что Месси плачет, когда он выходит на поле... У парня может запросто сорвать крышу. С Лисаковичем то же самое. Что он сделал для "Шахтера" на данный момент? Забил один гол и весь сезон лечился. Безусловно, талантливый игрок, даже очень. Вот когда он свою десятку будеть забивать, тогда и поговорим. Останется ли его талант с ним дальше. У нас уже были печальные примеры...