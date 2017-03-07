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Фестиваль The Beatles возвращается в Шабли

  • 7.03.2017, 14:25

Первый фестиваль на открытом воздухе The Beatles Shabli прошел в 2013 году и стал одним из самых ярких в Беларуси.

Фестиваль, посвященный творчеству ливерпульской четверки, Beatles Shabli возвращается. Пройдет он 5 августа, как и следует из названия, на хуторе «Шабли» под Воложином.

«Пока никаких подробностей нет, есть только принципиальное желание владельцев хутора и мое, как одного из организаторов, что пятого числа мы реанимируем тот самый битлз-фестиваль, - рассказал «Еврорадио» хозяин минского кафе Beetlejuice и соорганизатор предыдущих фестивалей Ян Бусел. - Проходить фестиваль будет только на верхней сцене (если вы были на хуторе «Шабли», то понимаете). Мы решили, что этой площадки будет достаточно, чтобы заполнить потребность в звуке и всем прочим. При этом все остальные зоны для развлечений останутся».

Первый фестиваль The Beatles Shabli прошел в 2013 году и стал одним из самых ярких оупен-эйров Беларуси. История повторилась и в следующем году, но по определенным причинам организаторы решили поставить мероприятие на паузу. В отличие от предыдущих фестивалей, в этом The Beatles Shabli, скорее всего, выступать будут только белорусские группы. Но по словам Яна Бусла, он пока оставляет возможность пригласить один коллектив из соседней страны.


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