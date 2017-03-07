Дочь пресс-секретаря Путина: Мне смешно, когда говорят, что я должна жить в России 9 7.03.2017, 14:30

Лиза Пескова рассказала, как ей живется в Париже.

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова от первого брака в интервью «Газете.Ру» заявила: «Мне смешно, когда говорят, что я должна жить в России».

Также Лиза поделилась своими наблюдениями о плюсах французской столицы: «Больше всего мне нравится, что в Париже небольшие расстояния. Я могу планировать свой день с легкостью, точно рассчитывая свое время, успевая делать все запланированные дела.

Здесь я успеваю гораздо больше, чем в Москве, несмотря на то, что большинство расстояний преодолеваю пешком или на метро и к тому же получаю от этих прогулок большое удовольствие.

В дополнение ко всему здесь идеальный для меня климат. Четыре сезона ярко выражены, и город прекрасен в каждый из них. Холода никогда не длятся более двух недель, на улицах почти всегда сухо и чисто (обувь можно не протирать месяцами, и хватает ее надолго).

Мне нравится, что утром я могу выйти в булочную чуть ли не в пижаме и на меня не будут странно смотреть, что в пяти минутах ходьбы, рядом с домом у меня есть все, от спортзала до центров печати. Во Франции очень много интересных красивых исторических мест, в которые можно ездить на выходные, не тратя на дорогу целый день».

Но не всё так шоколадно. Лиза Пескова отметила, что за последние десять лет в Париже сильно упал уровень безопасности: увеличилось количество бездомных и беженцев из разных стран.

У себя в инстаграме дочь кремлевского пресс-секретаря добавила: «Кидалово ждёт на каждом шагу: никогда не меняйте деньги на Елисейских полях – милые люди из арабских и африканских стран в обменниках, долго рассказывая вам о своей трудной жизни, посчитают обмен по такому курсу, что в 14 градусов тепла (в феврале) мороз по коже пробежит; во время прогулки к Лувру, к вам подойдёт любезный уроженец южных стран с «золотым» кольцом, которое вы якобы обронили, и он готов его вернуть, естественно за вознаграждение!..»