Наталья Папкова: Все решится 25 марта на акции в Минске 3 7.03.2017, 14:45

Наталья Папкова

Фото: andrei bortnikau

На Дне Воли должны собраться как можно больше белорусов.

Наталья Папкова стала одним из лидеров брестских Маршей рассерженных белорусов. Ее через некоторое время в социальных сетях стали называть даже «брестской Жанной д'Арк».

Журналисты «Радыё Свабоды» поговорили с активисткой «Молодой Беларуси».

Наталья Папкова по образованию страховой агент, но в этой профессии она отработала только год, сейчас она предприниматель.

«Я человек, который не боится почти ничего. Вот я не побоялась в нашей стране открывать свой бизнес. Открыла, и уже даже есть какой-то доход. У меня клининговое агентство, занимаемся уборкой офисов, помещений, открываем сейчас сайт «Чистый аист». Сайт двуязычный, но первая страница будет белорусской. В планах работать и работать, ведь надо не только ходить на акции, но и деньги зарабатывать», - говорит Наталья.

Наталья рассказала, как пришла к активной политической деятельности и белорусскому языку:

«Мне было где-то 23 года, когда познакомилась с Артуром Финкевичем (лидер «Молодой Беларуси»), начала ездить на протесты. Сначала День Воли, Чернобыльский шлях, Деды... Ходила на «молчаливые акции» в Бресте. Разговаривала с людьми, самообразовывалась. Я и тогда понимала, что в те же 23 года человек видит мало перспектив. Мне хотелось что-то изменить.

Уже после Майдана в Украине ко мне пришло сильное желание начать говорить по-белорусски. После того, как увидела, что делается сейчас в Украине, Донецке, Крыму, я поняла, что в мою страну, мой город, мой дом могут прийти «зеленые человечки»; я поняла, что нужно говорить на своем языке, потому что свой язык - это мать и защита.

Я еще не идеально владею белорусским языком, но я стараюсь, буду учиться и совершенствоваться».

Наталья говорит, что опыт задержания стал для нее полезным - для того, чтобы стремиться избегать задержаний накануне следующих акций. Больше она планирует протесты не пропускать:

«Желание участия в протесте только удвоилось после этих выходных. Может, я и не так ярко буду выступать, но на акциях буду точно. Потому что я чувствую, что это те люди (участники акций протеста), которым не плевать на свою Родину, на свой город, которые не хотят жить в унижении. Я знаю, что во время последней акции меня упоминали, требовали моего освобождения. Я очень благодарна этим людям.

Также очень благодарна независимым СМИ, потому что в основном благодаря им меня так быстро выпустили и побаивались со мной что-то делать».

Наталья убеждена, что переговоры с властями, попытка которых состоялась в Бресте во время последнего протеста, возможны, но при определенных условиях:

«Переговоры с ними возможны только на Площади, если они выйдут к людям. Когда нас много, то мы можем с ними разговаривать с позиции силы. Не мы к ним должны идти, а они к нам. Насчет Маршей - я думаю, что все будет решаться в Минске, но и региональные акции - это своего рода подготовка».

На вопрос, какой Наталья видеть Беларусь будущего, активистка говорит:

«Парламентская республика. Пост президента нужно вообще отменить. Не должно быть столько власти в руках одного человека. Ну и изменения в Конституции нужно отменять, возвращать ее такой, какой она была до Лукашенко», - убеждена активистка.

Лидер брестского Марша говорит, что людям нужно отбросить страх:

«Не надо бояться, надо менять свой город и свою страну к лучшему. И надо требовать от властей то, за что они получают свою зарплату, - чтобы они не просиживали в своих кабинетах, а отстаивали наши права», - сказала Наталья Папкова.