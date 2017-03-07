Как сложилась карьера у бывших рулевых сборной Беларуси по футболу 7.03.2017, 15:02

Истории восьми экс-тренеров мужской сборной.

Восемь специалистов становились у руля мужской сборной Беларуси. Pressball.by проследил, как складывались их судьбы после ухода из национальной команды.

Михаил Вергеенко

Когда: 28.10.1992 — 25.05.1994, 05.01.1997 — 08.09.1999

Первый в истории тренер белорусской сборной параллельно руководил минским "Динамо". В то время "бело-голубым" не было равных в стране. Команда регулярно ковала золото чемпионата. Поэтому неудивительно, что "Динамо" играло роль базового клуба национальной дружины. В такой ситуации совмещение виделось оправданным.

После ухода из национальной команды Вергеенко прекратил тренерскую деятельность, заняв должность заместителя председателя БФФ. С приходом команды Румаса являлся техническим директором БФФ, а также заведовал футбольной федерацией города Минска.

Сергей Боровский

Когда: 17.08.1994 — 09.10.1996, 09.10.1999 — 04.06.2000

Так сложилось, что специалист возглавил сборную на заре тренерской деятельности. В тот период команда обыгрывала голландцев, играла вничью с итальянцами. После отставки специалист с переменным успехом работал с "Шерифом", "Вентспилсом", запорожским "Металлургом", жодинским "Торпедо", "Витебском", СКВИЧом, выигрывал с солигорским "Шахтером" Кубок Беларуси. А в этом сезоне продолжает строить из минского "Динамо" претендента на титул.

Эдуард Малофеев

Когда: 16.08.2000 — 12.06.2003

Под руководством ЭВМ белорусская сборная добилась наилучших успехов в своей истории. В квалификационном раунде ЧМ-2002 команда заняла третье место в группе, набрав в 10 встречах рекордные 15 очков. Однако после ухода из сборной карьера Малофеева пошла на спад. Он возглавлял "Псков", санкт-петербургское "Динамо", воронежский "Факел", шотландский "Хартс", МТЗ-РИПО,"Каунас" и солигорский "Шахтер". Везде — без особых успехов.

Анатолий Байдачный

Когда: 08.08.2003 — 10.12.2005

После работы в сборной Беларуси мэтр отечественного тренерского цеха получил предложение от китайского клуба, который предложил контракт на полтора миллиона евро. Правда, Анатолий Николаевич выбрал ждановичскую "Дариду". Ее специалист возглавлял недолго — уже летом 2007-го из-за неудовлетворительных результатов и разногласий с клубными боссами был отправлен в отставку. Затем Байдачный становился у руля "Ростова" и "Терека". В "Факеле" занимал должность старшего тренера. В том сезоне воронежцы заняли 19-е место и вылетели из ФНЛ.

Юрий Пунтус

Когда: 24.02.2006 — 14.07.2007

Этап карьеры в сборной вряд ли сильно повлиял на биографию специалиста. Юрий Иосифович продолжал работать с МТЗ-РИПО. После — тренировал брестское "Динамо". В сезоне-2012 вывел "Смолевичи"-СТИ в первую лигу. Через два года возглавил "Славию" и вместе с ней вернулся в элитный дивизион.

Бернд Штанге

Когда: 30.07.2007 — 30.11.2011

Немец стал первым тренером-легионером в истории белорусской сборной. При нем команда добивалась побед над французами, нидерландцами, но умудрялась болезненно проигрывать люксембуржцам и канадцам. Затем коуч променял холодную Беларусь на жаркий Сингапур. К экзотике Штанге не привыкать. За свою карьеру тренер поработал в Австралии, Омане, Ираке, на Кипре.

Георгий Кондратьев

Когда: 08.12.2011 — 13.10.2014

После не совсем удачного пребывания во главе национальной команды Георгий Петрович более года оставался без работы. Предложения от команд из подвала турнирной таблицы специалиста не привлекали. В результате Кондратьев год назад принял "Минск", заняв по итогам сезона четвертое место. "Горожанам" не хватило всего одной победы, чтобы завоевать бронзовые награды чемпионата.

Александр Хацкевич

Когда: 04.12.2014 — 06.12.2016

Тренер покинул пост главного тренера сборной лишь в декабре. Пока экс-игрок киевского "Динамо" находится в творческом отпуске и параллельно судится с БФФ.