Иракская армия освободила от ИГ административный квартал Мосула 7.03.2017, 15:08

Фото: reuters

Также в ходе операции освобожден главный музей и один из мостов через реку Тигр.

В ходе операции по освобождению западной части Мосула иракские военные отбили у боевиков ИГ здание регионального правительства, главный музей и один из мостов Мосула.

Армия Ирака освободила во вторник, 7 марта, от боевиков террористической группировки "Исламского государства" (ИГ) здание в Мосуле, в котором до прихода ИГ заседало правительство региона, сообщает DW.

Таким образом иракские военные вплотную приблизились к историческому центру города. В то же время в руки армии Ирака перешли здание главного музея Мосула и один из мостов через реку Тигр.

Иракские войска, ополченцы при поддержке международной коалиции по борьбе с ИГ под командованием США начали наступление на Мосул в октябре 2016 года.

В конце января иракские власти объявили о полном освобождении восточной части города. 19 февраля началось масштабное наступление на западную часть Мосула, которая оставалась под контролем джихадистов.