Die Presse: Кремль заглядывает к россиянам под матрас 3 7.03.2017, 15:51

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На фоне ограниченного доступа к западному рынку капитала РФ нужны новые финансовые источники.

Как и прежде, многие россияне не изменяют традиции хранить внушительные денежные суммы дома в потайных местах. На фоне ограниченного доступа к западному рынку капитала государству нужны новые финансовые источники, пишет постоянный автор Die Presse (перевод – inopressa.ru) Эдуард Штайнер.

"Чтобы подобраться к сбережениям 58-летнего учителя московской средней школы Геннадия Янова (имя изменено по его просьбе), потребуется недюжинная сила. Они спрятаны глубоко под книжным шкафом, доверху заставленным книгами, под паркетом", - рассказывает автор. "Это может вам показаться старомодным, - говорит Геннадий, - но у меня еще ни разу ничего не украли".

Геннадий не хранит "все яйца в одной корзине", как любят описывать в России процесс диверсификации финансовых рисков. Значительная часть его накоплений лежит в банке, замечает Штайнер. "Но, если все пойдет так, как предлагает министр финансов РФ, то Геннадию в скором времени придется инвестировать накопленное в интересах государства. В конце февраля Антон Силуанов объявил об идее запустить облигации федерального займа для населения - пока Минфин планирует выпустить ОФЗ на общую сумму в 20-30 млрд рублей", - сообщает издание.

"Государству, - поясняет Штайнер, - сегодня рубли нужны как никогда. И это несмотря на то, что двухлетняя рецессия, похоже, ушла в прошлое. Однако кризис оставил после себя финансовые дыры, а доступ к западному рынку капитала из-за санкций ограничен. Государству нужны новые финансовые источники".

И тут могли бы пригодиться сбережения граждан. По оценкам Центробанка, накопления физических лиц на рублевых и долларовых счетах составляют 24,3 трлн рублей - о суммах, спрятанных под матрасом или паркетом, можно только догадываться.

Как заявлял незадолго до своего ареста экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в беседе с Die Presse, "размер частных накоплений составляет порядка 30% от ВВП, аккумулированные инвестиции, напротив, составляют 19-20% ВВП. Этот разрыв представляет собой потенциал для роста".

Министр Силуанов, продолжает Штайнер, не скрывает, что в первую очередь его интересуют накопления, которые "хранятся под матрасом". По его словам, доходность трехлетних "народных облигаций" составит привлекательные 7,5-10,4%. Выгодная инвестиция на фоне самого низкого уровня инфляции с советских времен. Правда, замечает Штайнер, предложения банков не менее привлекательны. Однако в то время, как вклады в банках застрахованы на сумму до 1,4 млн на каждого вкладчика, за каждую эмиссию можно будет приобрести облигации на сумму до 25 млн рублей, которые гарантированно будут выкуплены по номинальной стоимости.

"Однако проблема - не в конкуренции банков. Проблема в отсутствии доверия у населения", - пишет автор статьи и напоминает о крахе рубля в 1998 году. Негативный опыт связан у россиян и с другими неудачными инвестиционными проектами. Например, с провальным "народным" IPO второго по величине банка в России ВТБ в 2007 году. Путину в преддверии президентских выборов 2012 года пришлось потребовать от банка выкупить акции обратно по приемлемому курсу.

Время покажет, годится ли выпуск облигаций федерального займа в качестве расхожей практики. "Народным облигациям" вряд ли удастся оздоровить государство в финансовом плане - не хватит размаха, уверен Штайнер.