Андрей Стрижак: В Беларуси появились новые яркие лидеры народных протестов 1 7.03.2017, 16:04

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Андрей Стрижак

Борьба против декрета о «тунеядцах» объединила граждан и научила их самоорганизации.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак.

- Участников Маршей протеста объединяет неприятие декрета №3. Можно сказать, что на данный момент отмена декрета о «тунеядцах» стала идеей, которая объединила людей разных политических взглядов.

Хотелось бы отметить, что я участвовал в мирном собрании возле гомельского суда, в котором проходило заседание в отношении дела Александра Семенова, первого «тунеядца», который обратился в суд.

Собственно говоря, специфика ситуации была в том, что власть сама спровоцировала спонтанное мирное собрание, так как мы предлагали выделить помещение побольше, потому что знали, что придет много людей на суд, но власть на это не пошла. В результате пришли 300 человек, а зал судебных заседаний вмещает только 38. Люди были вынуждены стоять на улице и обсуждать там ситуацию с декретом.

Нужно сказать, что уровень народного недовольства так высок, что даже при отсутствии организаторов люди выходят на стихийные демонстрации. Они самоорганизовываются в социальных сетях, но не нужно умалять также роль организаций и личностей, которые скорее не руководят, а инициируют эти процессы.

В частности, независимый профсоюз РЭП своими действиями по защите прав трудящихся и по кампаниям вроде сбора подписей за отмену декрета №3, который в интернете собрал 25 тысяч подписей, которые были отправлены в администрацию Лукашенко и еще приблизительно столько было собрано вручную.

Это все показывает людям, что есть организации, активисты, которые решительно действуют в пользу отмены декрета о «тунеядцах». Есть много людей, которые появились только сейчас на небосводе общественной деятельности. Например, известный гомельский видеоблогер Максим Филиппович, канал которого «Гарантий НЕТ» имеет большое воздействие на людей.

Сейчас Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности собирает подписи на сайте zvarot.by для последующего обращения в Конституционный Суд, чтобы он признал декрет №3 неконституционным.