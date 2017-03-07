Ставка рефинансирования снижена до 15% годовых 3 7.03.2017, 16:16

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(обновлено) Рублевые и валютные депозиты белорусов обесценились еще больше.

Ставка рефинансирования в Беларуси с 15 марта снижается с 16% до 15% годовых. Об этом БелТА сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Также снижаются ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков - с 20% до 18% годовых.

Кроме того, снижены ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности - с 11% до 10% годовых.

Напомним, ставка рефинансирования снижена в Беларуси в третий раз с начала года. Так, с 18 января она снизилась с 18% до 17% годовых, а с 15 февраля - с 17% до 16% годовых.