Церковная комиссия не обнаружила «мироточения» бюста Николая II 17 7.03.2017, 16:33

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Однако РПЦ рекомендовало следить за бюстом.

Комиссия из пяти представителей Симферопольской и Крымской епархии исследовала бюст Николая II в Симферополе на предмет мироточения, пишет rbc.ru.

«На момент посещения часовни святых царственных страстотерпцев комиссией следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено», — говорится в заявлении.

Комиссия порекомендовала священнику часовни «продолжить наблюдение» за бюстом Николая II и в случае обнаружения следов мироточения «незамедлительно сообщить правящему архиерею и комиссии».

В комиссию епархии, исследовавшую бюст, вошли архимандрит Каллиник (Чернышев), протоиереи Николай Донецко, Иоанн Шимон, Богдан Северин и Иоанн Пристанский.

О мироточении бюста Николая II у часовни при прокуратуре в Симферополе 4 марта в эфире телеканала «Царьград» заявила экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы России Наталья Поклонская. По ее словам, к бюсту Николая II приходят люди с больными детьми в поисках исцеления, а ее бывшие коллеги отправили ей «фотографии чуда».