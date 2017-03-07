Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой 9 7.03.2017, 16:44

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Богдан Яременко

Белорусские власти оскорбили память погибших на Майдане и весь украинский народ.

Об этом Charter97.org заявил украинский дипломат и глава правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

- Вчера официальный белорусский телеканал БТ показал пропагандистский сюжет, в котором, в частности, утверждалось, что большинство героев Небесной сотни в Киеве были убиты своими же выстрелом в спину. Как дипломат, какую оценку вы можете дать такому заявлению, исходящему от главного государственного телеканала соседней страны?

- Это просто наглая ложь. Даже если белорусская власть не умеет видеть ничего, кроме официальных сообщений, то она должна обратить внимание на то, что в Украине идет суд и уже есть судебное решение об отношении к этому сотрудников правоохранительных органов Виктора Януковича. Есть масса официальной информации о том, кто принимал участие в расстрелах Небесной сотни. Нет никаких сомнений, что сотрудники правоохранительных органов применяли оружие абсолютно незаконно, и именно это стало причиной гибели людей.

Понятно, что белорусские власти боятся любого инакомыслия и любых форм протеста, поэтому они просто пытаются запугать своих граждан. Это традиционная для всех диктаторских режимов практика. Это примитивные приемы, которые не могут действовать долго.

- МИД Украины сработал очень оперативно и профессионально в ситуации, когда из Беларуси пытались депортировать писателя Сергея Жадана. Почему сейчас не последовало официальной реакции?

- Думаю, что это произошло только потому, что официальные белорусские каналы не являются объектом тщательного мониторинга в Украине. Я уверен, что посольство Украины в Беларуси понимает смысл и «ценность» информации на БТ и не утруждает себя тем, чтобы обращать на него внимание.

Но если появятся публикации в серьезных СМИ, которые привлекут внимание к этой передаче – реакция будет.

И реакция со стороны украинской власти и общества должна быть достаточно жесткой. Во-первых, сегодняшняя украинская власть является результатом Революции достоинства и она стала таковой благодаря мужеству и жертве украинского народа. Поэтому она должна жестко реагировать на подобные вещи.

Во-вторых, в Украине более чем достаточно судебной информации, доказывающей причастность силовиков Януковича к расстрелу мирных граждан.

Реакция обязательно последует, ее просто не может не быть. Пропаганда БТ грубо извратила основополагающие факты о современной украинской реальности.