Завтра ожидается до +14 градусов 7.03.2017, 16:53

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Днем в основном в юго-западных и центральных районах пройдут небольшие дожди.

В среду 8 марта будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем в основном в юго-западных и центральных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов, днем - 5-11 градусов тепла, по югу - до плюс 14, сообщает БелТА.