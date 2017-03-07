Экономист: Покупательская способность белорусов на нуле 7.03.2017, 16:59

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Лев Марголин

Фото с сайта ucpb.org

Бизнес в регионах находится на последнем издыхании.

В районных центрах и только лишь предоставлением налоговых льгот и освобождением от проверок это не исправить.

Об этом сайту belaruspartisan.org рассказал известный борисовский бизнесмен и экономист Лев Марголин, комментируя “революционный” проект указа о совершенствовании работы предприятий торговли и общественного питания, разработанного МАРТ.

Напомним, Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовило проект указа президента, согласно которому предусматривается введения моратория на плановые проверки вплоть до 2021 года, а также значительные налоговые льготы для предприятий розничной торговли и общепита на территории небольших городских поселений и в сельской местности.

Согласно проекту субъекты хозяйствования, владеющие магазинами и павильонами с торговой площадью до 100 квадратных метров, торговыми местами на рынках, объектами общепита с количеством мест до 50, а также те, кто оказывает бытовые услуги, вправе не уплачивать НДС и налог на прибыль, а индивидуальные предприниматели — подоходный налог с физлиц.

По мнению Льва Марголина, ничего революционного в этом проекте указа нет.

“Дело в том, что в торговля и общепит в малых городах и сельской местности – дело уже давно и почти безнадежно убыточное. Поэтому бизнес из этих сфер в малых городах и деревнях давно ушел. Практически единственный, кто сейчас еще тянет на себе эту ношу – это Белкоопсоюз. Его подразделения тоже глубоко убыточны, но совсем ликвидировать систему Райпо и Сельпо власти не решаются, так как это вызовет недовольство местных жителей, особенно пенсионеров. У власти итак сейчас очень плохая ситуация с поддержкой в народе, поэтому они очень бояться потерять и этот электорат. Поэтому никаких революций тут нет – это просто вынужденная мера, призванная сохранить хотябы то, что есть сейчас”, - считает экономист.

Однако, положение в экономике уже настолько тяжелое, что льготами и мораторием на проверки ситуацию уже не исправишь, считает экономист.

“Я очень сомневаюсь, что это все даст серьезный положительный результат. В районных центрах бизнес находится на последнем издыхании и только лишь предоставлением налоговых льгот и освобождением от проверок это не исправить. Доходы у населения (особенно в небольших городах) упали настолько, что даже несмотря на налоговые и какие угодно другие льготы выйти на прибыльность будет очень и очень тяжело даже тем магазинам, которые там уже работают. А рассчитывать, что бизнес придет в маленькие города и села и откроет там новые магазины, кафе, торговые павильоны и вовсе не приходится”, - считает он.

По мнению эксперта, сложившуюся ситауцию может исправить только реформирование всей экономики.

“Льготы, спокойная жизнь без проверок – это конечно хорошо, но бизнесу нужна прибыль. А пока у людей такие доходы, такие зарплаты ни о какой прибыли в регионах не может быть и речи. Поэтому, в первую очередь нужно решать вопрос покупательской способности населения.”, - уверен Лев Марголин.