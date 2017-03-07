При въезде в Шенген документы будут проверять более тщательно 7.03.2017, 17:16

Совет Евросоюза во вторник одобрил поправки в Шенгенский кодекс.

Совет Евросоюза во вторник одобрил поправки в Шенгенский кодекс, согласно которым будут ужесточены проверки документов у всех лиц, пересекающих внешние наземные, воздушные и морские границы Шенгенской зоны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В ЕС рассчитывают, что внесение изменений в Кодекс обеспечит большую эффективность борьбы с нелегальной миграцией, террористами и членами организованных преступных групп.

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«Систематические проверки на внешних границах предоставят нам средства для устранения потенциальных рисков для внутренней безопасности, включая те, что исходят от возвращающихся (из регионов военных действий — ред.) боевиков», — заявил в этой связи министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

Речь идет о проверке документов у всех пересекающих внешние границы Шенгена лиц, включая тех, кто имеет право безвизового проезда и граждан стран-членов ЕС. Документы будут проверять по Шенгенской базе данных (SIS) и базе данных похищенных и утраченных документов Интерпола.

Что касается воздушных границ, говорится в постановлении Совета ЕС, то страны-члены могут осуществлять только целенаправленные проверки баз данных в течение переходного периода в шесть месяцев. Этот период может быть продлен до 18 месяцев в исключительных случаях.

Теперь Совет ЕС и Европарламент должны формально скрепить подписями поправки в законодательство, которые вступят в силу через 20 дней после публикации в «Официальном журнале».

«Умные границы»

В Евросоюзе до конца 2018 года должны заработать так называемые «умные границы», при помощи которых в ЕС рассчитывают выявлять незаконных мигрантов, террористов и членов организованных преступных групп.

Проект «умные границы», обнародованный Еврокомиссией в 2013 году, первоначально предусматривал реализацию «программы зарегистрированных путешественников» (Registered Travelers Program) и обустройство системы «въезд-выезд»(Entry-Exit System).

«Программой зарегистрированных путешественников» предусмотрено получение за определенную плату гражданами третьих стран, часто посещающих ЕС (90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток — ред.), электронной карты, куда заносится вся необходимая информация о путешественнике. На границе карту надлежит прикладывать к автомату-турникету для считывания информации. Кроме того, владельцу карты придется сверять отпечаток пальца с хранимыми в базе данных.

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В свою очередь система «въезд-выезд» предусматривает, что гражданин третьей страны при въезде в ЕС будет сканировать не карту с чипом, а заграничный паспорт. В настоящее время паспорта иностранцев, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны, штампуются при пересечении границы. При этом штампы нередко подделываются.

Окончательное решение о внедрении «умных границ» предстоит согласовать на трехсторонних переговорах представителям Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента.

Первоначально рассчитанная стоимость проекта «умные границы» оценивается в 1,1 миллиарда евро. К этой сумме добавятся расходы на содержание новых систем, которые надлежит финансировать странам-членам ЕС.