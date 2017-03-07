Могерини: Балканы не должны стать «шахматной доской для игры крупных держав» 7.03.2017, 17:34

Федерика Могерини

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Евросоюз приложит все усилия, чтобы страны региона увидели «европейскую перспективу».

В Евросоюзе выразили обеспокоенность ситуацией на западе Балканского полуострова. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини предупредила об опасности, что регион может превратиться в «шахматную доску для игры крупных держав», пишет eadaily.com.

«Более чем когда-либо ранее» в регионе нарастают «сложности и напряжение», сказала она, выступая на встрече глав МИД и оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе. Могерини впрямую не указала те силы, которые, с ее точки зрения, способствуют ухудшению обстановки на Балканах.

Она подчеркнула, что ЕС намерен приложить все усилия для того, чтобы показать странам западнобалканского региона «европейскую перспективу». Особенную обеспокоенность у Могерини вызывает положение в Македонии, где с 2015 года длится политический кризис. Глава европейской дипломатии опасается, что он может перерасти в межэтнический конфликт.

Между тем, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обвинил Россию в нагнетании напряженности. По его словам, РФ «принимает участие в разрушении стран на западе Балкан», что «полностью недопустимо». Джонсон сослался на пример Черногории, где местная генпрокуратура обвинила российские власти в причастности к неудавшемуся госперевороту в октябре 2016 года.