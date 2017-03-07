В Сморгони чиновники сократили себе рабочий день до 14:00 1 7.03.2017, 17:40

Сморгонский районный исполнительный комитет

Фото: wikipedia

Работники райисполкома «перетрудились».

Сегодня по рабочим вопросам журналист «Нашей Нивы» позвонил в Сморгонский райисполком.

Журналисты немного удивились, когда вместо секретаря по номеру, указанному на сайте, им ответил дежурный милиционер.

Вот стенограмма разговора:

— Райисполком, пост охраны.

— Это звонят из газеты «Наша Нива». Как связаться с приемной? Этот номер указан на сайте.

— Райисполком до двух работал сегодня.

— А что у них за праздник сегодня, простите?

— Сегодня сокращенный день. Предпраздничный.

Звонок был сделан в 16.00 7 марта.