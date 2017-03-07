В Сморгони чиновники сократили себе рабочий день до 14:00

В Сморгони чиновники сократили себе рабочий день до 14:001
- 7.03.2017, 17:40
Работники райисполкома «перетрудились».
Сегодня по рабочим вопросам журналист «Нашей Нивы» позвонил в Сморгонский райисполком.
Журналисты немного удивились, когда вместо секретаря по номеру, указанному на сайте, им ответил дежурный милиционер.
Вот стенограмма разговора:
— Райисполком, пост охраны.
— Это звонят из газеты «Наша Нива». Как связаться с приемной? Этот номер указан на сайте.
— Райисполком до двух работал сегодня.
— А что у них за праздник сегодня, простите?
— Сегодня сокращенный день. Предпраздничный.
Звонок был сделан в 16.00 7 марта.