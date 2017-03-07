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Евгений Афнагель: После фильма БТ еще больше людей хотят присоединиться к БНК

  • 7.03.2017, 18:17
Евгений Афнагель

Власти явно не ожидали такой реакции.

Об этом в «Фейсбуке» написал Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» и один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель:

«Вчерашний репортаж по БТ не смотрел, но сегодня могу сказать о первых результатах. Представители БНК сообщают о том, что стало больше звонков на контактные телефоны, больше людей хотят присоединиться к подготовке Дня Воли, просто выразить поддержку.

Геннадий Давыдько, спасибо за помощь!»


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