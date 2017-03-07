Евростат: Рост ВВП Литвы - один из самых заметных в ЕС 7.03.2017, 18:24

Во всем ЕС рост экономики за год составил 1,9%, за квартал - 0,5%.

Рост валового внутреннего продукта Литвы в четвертом квартале прошлого года был одним из наиболее заметных среди 28-и стран Евросоюза (ЕС), сообщает delfi.lt со ссылкой на обнародованные уточненные данные Евростата.

В 4-ом квартале прошлого года по сравнению с таким же кварталом 2015 года рост литовской экономики составил 3%.

Более стремительный рост был зафиксирован в Румынии (4%), в Словении (3,6%), в Хорватии (3,5%), в Болгарии (3,4%) и в Польше (3,1%).

В Латвии годовой рост ВВП в 4-ом квартале составил 2,2%, в Эстонии - 2,8%.

За квартал - в четвертом квартале 2016 года по сравнению с третьим - рост экономики Литвы составил 1,4%, Латвии - 1,1%, Эстонии - 1,9%. Квартальный рост ВВП быстрее, чем в Литве, был только в Эстонии и Польше (1,7%).

Во всем ЕС рост экономики за год составил 1,9%, за квартал - 0,5%.