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Белорусы объясняют, почему вышли на акцию протеста

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  • 7.03.2017, 18:39
  • 9,635
Фото: «Белсат»

«Так жить нельзя», - говорят люди.






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