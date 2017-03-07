Песков: У РФ весьма последовательная позиция по газовому спору с Минском 8 7.03.2017, 19:01

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Пресс-секретарь Путина намекнул, что Беларуси придется платить за газ по полной.

Москва занимает последовательную позицию по газовому вопросу с Минском, на рабочем уровне доводит ее до белорусских коллег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Что касается так называемого газового спора, у России здесь весьма последовательная позиция, и на рабочем уровне, скажем так, достаточно последовательно доводится до наших белорусских коллег», — заявил Песков журналистам, комментируя вопрос о газовом споре, который возник между Россией и Беларусью.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства напомнил, что ранее Владимир Путин заявил о важности хороших взаимоотношений с Беларусью.

«Мы очень дорожим этими отношениями, и лучшим подтверждением этого является объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Российская Федерация нашей братской Беларуси», — напомнил Песков.

В ответ на это российский премьер Медведев посоветовал Кобякову «не упражняться в подсчетах» цены российского газа, заявив, что не входищие в ЕАЭС страны платят за российский газ по европейским ценам, а это значительно дороже.

Ранее в Кремле в ответ на упреки Лукашенко, который назвал нефтегазовый спор с Москвой издевательством над Минском, заявили, что за 5 лет Россия «подарила» Беларуси более 22 млрд долларов.

Нефтегазовый спор между Россией и Беларусь длится с начала 2016 года. Минск заявлял, что Москва установила несправедливую цену на газ и решил платить за его поставку меньше.