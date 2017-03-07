Госстройнадзор пока не определился, обрушился ли этаж в «Маяке Минска» 8 7.03.2017, 19:13

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Фото: tut.by

Инспекция займется этим вопросом после 9 марта.

Госстройнадзор продолжает проверку обстоятельств «планового демонтажа плиты перекрытия», случившегося 27 февраля на строительстве жилого дома комплекса «Маяк Минска».

— Сейчас идет процесс выяснения обстоятельств, — сообщил tut.by первый заместитель начальника Госстройнадзора по городу Минску Александр Шиленков. — При проведении мониторинга 1 марта на строительстве объекта комплекса «Маяк Минска» визуально было установлено, что на тот момент там проводились работы по очистке этажа от строительных материалов. О результатах мониторинга были проинформированы Мингорисполком и другие заинтересованные организации. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, опросы работников заказчика и подрядчика, то есть компаний «Зомекс Инвестмент» и «Монолиттрансстрой». На время проведения мониторинга строительные работы на объекте были приостановлены. На 9 марта назначена проверка в рамках указа Лукашенко № 510 («О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь». — Прим.).

Напомним, что неделю назад очевидцы сообщили, что на стройке жилого дома комплекса «Маяк Минска» обвалилось перекрытие. В качестве доказательств нам прислали фотографии, на одной из которых можно видеть свежезалитое монолитное перекрытие, на второй оно — уже этажом ниже.

Представитель компании ИООО «Зомекс Инвестмент», которая ведет строительство, официально объяснил, что случившееся — не обрушение, а демонтаж: «при параллельном проектировании в рабочем порядке вносятся корректировки в проект, и параллельно на строительной площадке подрядчик выполняет необходимые изменения (монтаж/демонтаж технологических узлов)».