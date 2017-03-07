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Число ледовых арен в Беларуси за 25 лет возросло почти в восемь раз

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  • 7.03.2017, 19:24
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Для развлечений Лукашенко в стране построили более трех десятков ледовых арен.

Федерация хоккея Беларуси (ФХРБ), одного из самых популярных видов спорта, 6 марта отметила четвертьвековой юбилей. За эти годы число крытых ледовых арен возросло почти в восемь раз — с четырех до 31, передает БелТА.

Федерация была основана 6 марта 1992 года и является членом Международной федерации хоккея (ИИХФ) с 6 мая 1992-го.

Отметим, в Минске до сих пор нет ни одного национального футбольного стадиона, где сборная Беларуси могла бы проводить международные матчи.

Многострадальная реконструкция стадиона «Динамо», по некоторым оценкам, может обойтись в $200 миллионов.


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