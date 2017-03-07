Бобруйская активистка пригласила главного идеолога на акцию «нетунеядцев» 5 7.03.2017, 19:47

Галина Смирнова

Активистка приглашает идеолога «в связи с тем, что граждане выходят на площадь, не получив поддержки по злободневным вопросам от чиновников».

Координатор профсоюза РЭП (работников радиоэлектронной промышленности) по Бобруйску Галина Смирнова пригласила чиновницу на акцию «нетунеядцев», пишет babruysk.by .

Активистка приглашает зампреда горисполкома, курирующего в городе идеологию, принять участие в пикете – «в связи с тем, что граждане выходят на площадь, не получив поддержки и разъяснений по злободневным вопросам от чиновников…»

Видимо, дальнейшие события покажут – кто там с народом, а кто – страшно далек от него…