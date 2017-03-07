У кандидата в президенты Франции Фийона нашли незадекларированный кредит 7.03.2017, 20:24

Адвокат Фийона пояснил, что политик не посчитал нужным включить эту информацию в декларацию о доходах.

У кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона обнаружили незадекларированный кредит в 50 тысяч евро, полученный от миллиардера Марка Ладре де Лашарьера, сообщает Le Figaro со ссылкой на сатирический еженедельник Le Canard enchaîné.

По информации издания, кредит был взят в 2013 году. Адвокат Фийона Антонин Леви пояснил, что политик не посчитал нужным включить эту информацию в декларацию о доходах, так как кредит был «полностью погашен».

Полностью расследование Le Canard enchaîné будет опубликовано 8 марта.

Ранее Фийона заподозрили в незаконной выплате зарплаты жене во время работы в сенате. Супруга политика восемь лет работала его помощницей, но в парламенте почти не появлялась. В начале марта в доме Фийона и его супруги прошли обыски.

Le Figaro писала, что после скандала с фиктивным трудоустройством супруги Фийона некоторые члены «Республиканцев» начали призывать к замене кандидата в президенты от партии. Однако 7 марта на экстренном заседании лидеры «Республиканцев» утвердили решение поддержать на выборах Фийона.