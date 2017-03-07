закрыть
7 марта 2017, вторник, 21:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Просто людей уже достало все это»

5
  • 7.03.2017, 20:38
Фото: nn.by

Минчане отреагировали на пропаганду БТ о Марше рассерженных белорусов.

На днях в эфире БТ появился пропагандистский фильм под названием «Звонок другу». Авторы материала поливают грязью участников Маршей рассерженных белорусов против скандального декрета № 3.

«Расследование» было сделано в лучших традициях отечественной пропаганды.

Корреспонденты «Белсата» спросили у минчан об их отношении к участникам протестов и разделяют ли они позицию БТ.

«Я смотрела это. Там намешали всего: Майдан, Одесса, тунеядцы. Смешали людей и лошадей», — говорит женщина.

«Я смотрел в «Facebook» трансляцию с марша. Там деды и бабки. Просто людей уже достало все это», — полагает немолодой минчанин.

«Я не верю в то, что там говорят и поддерживаю людей, которые выходят против этого декрета», — добавляет жительница столицы.


Мнение

Наша цель — проведение настоящих выборов
Наша цель — проведение настоящих выборов
Рингтон гаишника
Рингтон гаишника Ирина Халип
Россией управляют пожилые дети
Россией управляют пожилые дети Виталий Портников
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь
Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь Ирина Давидович


Интервью

Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек