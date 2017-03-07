«Просто людей уже достало все это» 5 7.03.2017, 20:38

Фото: nn.by

Минчане отреагировали на пропаганду БТ о Марше рассерженных белорусов.

На днях в эфире БТ появился пропагандистский фильм под названием «Звонок другу». Авторы материала поливают грязью участников Маршей рассерженных белорусов против скандального декрета № 3.

«Расследование» было сделано в лучших традициях отечественной пропаганды.

Корреспонденты «Белсата» спросили у минчан об их отношении к участникам протестов и разделяют ли они позицию БТ.

«Я смотрела это. Там намешали всего: Майдан, Одесса, тунеядцы. Смешали людей и лошадей», — говорит женщина.

«Я смотрел в «Facebook» трансляцию с марша. Там деды и бабки. Просто людей уже достало все это», — полагает немолодой минчанин.

«Я не верю в то, что там говорят и поддерживаю людей, которые выходят против этого декрета», — добавляет жительница столицы.