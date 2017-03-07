Стало известно, каким будет новый iPhone 8 7.03.2017, 20:55

Фото: bagnet.org

Предполагается, что iPhone 8 станет «юбилейной» моделью, выпуск которой будет приурочен к 10-летию выхода на рынок первого в истории iPhone.

В результате утечки информации стало известно, каким будет iPhone 8. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Компания Apple планирует выпустить iPhone 8 с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем. Новый iPhone, который представят уже этой осенью, будет выпущен в трех конфигурациях - две модели с LCD-дисплеями и одна с 5,8-дюймовым OLED-экраном.

Ранее источники Nikkei указывали на то, что старшая версия телефона получит 5,5-дюймовый экран.

Также Apple намерена поднять среднюю цену iPhone, которая уже выросла примерно на 10% в течение последних трех лет почти до $700, уточняется.

Предполагается, что iPhone 8, и станет той самой «юбилейной» моделью, выпуск которой будет приурочен к 10-летию выхода на рынок первого в истории iPhone.