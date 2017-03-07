Музей Янки Купалы приоделся в украинские орнаменты 7.03.2017, 21:21

В музее открылась выставка орнаментов из разных регионов Украины.

Вещи, вышитые руками бабушек и прабабушек, Галине приносят ее земляки — украинцы, которые живут в Беларуси, передает «Белсат».

Собирать коллекцию она начала в 13 лет, когда приехала в гости к своей тете на Ивано-Франковщину: «Я влюбилась в этот гуцульский край и сказала тете, что хочу создать музей. Она мне подарила косовскую тарелку, косовскую вазу и этот коврик. И с этого момента я стала собирать старинные вещи».

Студенткой Галина вышла замуж за белорусского военного, летчика, и свою мечту о музее украинской культуры свершила уже в Беларуси. В деревне Озерок они с мужем построили дом-мазанку, где и хранятся все экспонаты.

«Это памятник прошлому поколению, которое пережило революцию, коллективизацию, Голодомор, войну, но в это время люди создавали такие замечательные вещи, которые должны очень положительно влиять на наших детей, так как в этих вещах есть душа», — подчеркивает коллекционер.

На выставке орнаменты разных регионов Украины. Есть и белорусские полотенца и одежду — например, из Могилевщины. Поэтому можно сравнить наши традиции, отмечает искусствовед Евгений Сахута: «На этой выставке мы как раз и видим, что белорусская орнаментика ромбо-геометрическая, а украинская — растительная, особенно поздняя».

Выставкой «Родные источники» при участии посольства Украины в доме Купалы отметили день рождения украинского классика Тараса Шевченко, к которому Янка Купала относился благосклонно, посвящал ему произведения и переводы поэмы на белорусский язык.