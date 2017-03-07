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В Евросоюзе опровергли возможность переговоров ЕС-Молдова-Россия

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  • 7.03.2017, 21:25
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Вопрос принятия Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС будет решаться без участия России.

Европейский союз исключил возможность трехсторонних переговоров с участием России, Молдовы и ЕС по вопросам имплементации Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС. Об этом сообщает агентство «Укринформ».

«У Европейского союза и Республики Молдова - двусторонние отношения, и мы готовы и дальше проводить переговоры именно в таком формате», - заявил глава делегации Евросоюза в Молдове Пиркка Тапиола.

Дипломат отметил при этом, что Соглашение об ассоциации не является препятствием для возобновления экономических отношений с Россией, а Евросоюз только приветствует возобновление экспортно-импортных отношений между Молдовой и РФ.

8 февраля президент Молдовы Игорь Додон во время визита в Брюссель предложил европейским чиновникам провести трехсторонние переговоры с участием России. Он сказал, что Кишинев заинтересован в восстановлении стратегического партнерства с Москвой и одновременном сохранении хороших отношений с Брюсселем.


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