Галина Смирнова: Будем стоять до конца - до полной отмены декрета №3 8 7.03.2017, 21:40

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Фото: svaboda.org

Председатель бобруйской организации профсоюза РЭП заявила, что горожане решительно настроены на протест.

Об этом Галина Смирнова заявила в интервью «Радыё Рацыя».

- Мы очень много собрали подписей, очень долго наши активисты даже в самые морозные дни стояли как оловянные солдатики и собрали очень много подписей. На сегодняшний день несколько тысяч. Я не знаю, как в других городах, наверняка и там ситуация не лучше нашей, но на сегодняшний день у нас очень трудно с работой. Люди не могут устроиться и теряют работу и просто с концами. Приходится уезжать куда-то за пределы страны, а этого абсолютно не хотят их семьи. Плюс этот сбор подписей подтолкнул, ведь это тоже своеобразная «реклама», даже не то что реклама, а какой-то толчок к действию, к размышлению.

- Как вы думаете, после тех пропагандистских фильмов, которые вышли, этой попытки запугать людей, не побоятся ли люди выйти на улицу или им уже нечего терять?

- По-правде говоря, я и сама не смотрела этих фильмов, поэтому не знаю, что там показывали. Я просто не смотрю БТ и не советую своим друзьям этого делать, так как это только отравляет мозги. Пусть они лучше как-то ориентируются сами, слушают себя и как-то таким вот образом принимают решения. Люди сейчас тоже не глупые и прекрасно понимают, что власти сейчас делают все, чтобы создать некую панику, страх. На самом деле, сейчас уже самим властям страшно больше, чем нашим гражданам.

У нас в городе решение наших граждан, и это не только мое решение и моих друзей, но в целом граждан - стоять до конца - до полной отмены декрета. Ни о каких уступках и доработках даже речи быть не может. Нельзя одного человека поставить в лучшие условия, чтобы у одного была наихудшая ситуация, а у другого - более-менее. Нельзя так делить людей, проблема одна и люди в одинаковых условиях и каждому кажется, что его проблема - наибольшая. Поэтому только за полную отмену декрета, никаких доработок и никаких пересмотров, досмотров и так далее.

- Как вы думаете, выйдут ли люди в это воскресенье?

- Выйдут. Я где ни бываю везде разговариваю с людьми о марше. Спрашиваю, знают ли они о марше. Люди знают, они отвечают: да, мы знаем. Я спрашиваю: вы выйдете? - Выйдем. Поэтому я уверена, что люди выйдут.