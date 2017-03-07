В США допустили назначение спецпрокурора по России 1 7.03.2017, 22:38

Спецпрокурор может быть назначен для расследования предполагаемых связей команды президента США с РФ.

Претендент на пост замглавы Минюста США Род Розенстайн не исключил, что может назначить специального прокурора для расследования предполагаемых связей команды президента США Дональда Трампа с Россией, сообщает РБК со ссылкой на USA Today.

«Я готов назначить специального прокурора, если почувствую, что это уместно», — заявил Розенстайн.

Сенатор из Калифорнии Дайан Файнштейн, представитель Демократической партии заявил, что его соратники требуют назначения «специального прокурора», чтобы расследовать связи между российскими властями и командой президента США Дональда Трампа. По словам сенатора, он не сомневается в «добросовестности» Розенстайна, однако для расследования нужен не один человек.

Ранее демократы призвали генпрокурора США Джеффа Сешнса уйти в отставку из-за сообщений о его предполагаемых контактах с послом России в США Сергеем Кисляком в ходе предвыборной кампании. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер также настаивал, что необходимо расследовать эти контакты. По его мнению, их должен проводить специальный прокурор.

Дональд Трамп заявил, что доверят Сешнсу. Он сообщил, что «не был в курсе» возможных контактов генпрокурора с российским дипломатом, однако отметил, что полностью доверяет главе Минюста.

Генпрокурор заявил, что берет самоотвод от расследования любых дел, связанных с предполагаемым вмешательством России в кампанию по выборам президента США в 2016 году. При этом он заверил, что не делал ничего незаконного. По его словам, он «никогда не проводил встреч с россиянами по поводу избирательной кампании».