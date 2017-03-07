Российская политика в карикатурах 7.03.2017, 23:26

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Карикатурист Сергей Елкин коротко и ясно изобразил политику России.

Специально для «Немецкой волны» карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом.

Предвыборная борьба а-ля Путин

В Кремле, по сообщениям СМИ, активно готовятся к кампании по выборам президента России 2018 года. Карикатурист объясняет, почему у Путина не будет настоящих конкурентов.

Денег нет, но экономика России держится?

Экономика России находится в фазе роста, с безработицей проблем тоже нет, заявил Дмитрий Медведев на инвестфоруме в Сочи. Уточки-то с ним согласны, уверен карикатурист Сергей Елкин. А остальные?

Два года после убийства Немцова: преступление без наказания

Накануне второй годовщины убийства Бориса Немцова в России прошли акции памяти политика. Преступление не расследовано, власть бездействует. Возмущен и карикатурист Сергей Елкин.

Сергей Шойгу строит копию Рейхстага для учений юноармейцев

В Подмосковье, по планам министра обороны РФ, строят модель Рейхстага, чтобы «Юнармия» могла его регулярно штурмовать. Карикатурист Сергей Елкин увидел Сергея Шойгу в новой роли.

Алексей Навальный и цепкая российская Фемида

Суд вновь приговорил Алексея Навального к условному сроку. Карикатурист Сергей Елкин о попытках российской Фемиды всеми правдами и неправдами помешать российскому оппозиционеру.

Гомеопатия в российских реалиях

Российские академики признали гомеопатию - лечение сверхмалыми дозами лекарственных средств - опасной лженаукой. Карикатурист Сергей Елкин об отношении к гомеопатии в России.

Все под контролем - даже холодильник!

За хранение, транспортировку и продажу санкционных продуктов в России могут ввести штрафы. Карикатурист Сергей Елкин представил, как будет выглядеть борьба с «нарушителями».

Хакеры за кремлевской стеной

Хакеры, атакующие сайты политических партий и организаций за рубежом, работают на кремлевской клавиатуре, считают западные спецслужбы. Карикатурист Сергей Елкин представляет главного программиста.

Насилие в семье, или Бои по правилам

Госдума РФ намерена отменить уголовную ответственность за побои в отношении членов семьи и близких родственников. Что будет, если закон вступит в силу, прогнозирует карикатурист Сергей Елкин.

Уничтожение продуктов по-русски, или Продэмбарго в действии

В России было уничтожено 9000 тонн продуктов питания, попавших в соответствии с указом Путина, в разряд санкционных. Указ, введенный в августе 2015 г., продлен до конца 2017-го, напоминает Сергей Елкин.

Российские хакеры, слабо взломать статую Свободы?

Власти США подозревают российских хакеров в атаках на сайты американских партий и госучреждений. Карикатурист Сергей Елкин об их новой возможной цели.

Куда уж Деду Морозу до Путина!

С точки зрения Владимира Путина, 2016 год был особенно удачным годом во внешней политике России. Карикатурист Сергей Елкин увидел предновогоднее настроение российского президента так.

Закон о коллекторах: как достать заемщика

Новый «закон о коллекторах» в России позволяет должникам официально отказываться от общения с коллекторами. Карикатурист Сергей Елкин представил себе, как может выглядеть эта процедура.

Борьба с коррупцией в России, или Особенности чистки в собственных рядах

Сотрудники ФСБ задержали двух офицеров антикоррупционного управления МВД по обвинению в фальсификации. Карикатурист Сергей Елкин об оборотной стороне «медали».

Россия в Сирии: по плечу ли задача?

Несмотря на декларируемые Россией успехи, сирийская операция становится для нее все более тяжелым бременем как в военном, так и в имиджевом плане, считает карикатурист Сергей Елкин.

Навальный идет на выборы - схватка началась!

Новость, что Алексей Навальный будет бороться за пост президента в 2018 году, обострила борьбу между сторонниками и противниками его выдвижения. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

День Конституции РФ - праздник (не) для всех

12 декабря в России отмечается День Конституции. Праздник, безусловно, особенный. В частности для тех, кто может менять Основной закон под себя, считает карикатурист Сергей Елкин.

Трамп, Радев, Додон, Фийон - кто следующий?

Сторонники сближения с Россией побеждают на выборах в США, Болгарии, Румынии и Франции. Карикатурист Сергей Елкин об успешной посевной Владимира Путина.

Речь Путина, или Сеанс психотерапии для России

Последнее ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию карикатурист Сергей Елкин оценил как общение психотерапевта со своим постоянным пациентом.

О чем не подумал Путин, говоря, что у России нет границ

Во время церемонии вручения награды Российского географического общества Владимир Путин заявил, что у России нет границ. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто больше всего порадовался такому заявлению президента РФ.