«Погоня» – это красиво 7.03.2017, 23:33

Фото: kyky.org

Виталий Гурков представил новую линейку одежды с символичной для Беларуси геральдикой.

Новый проект от 12-кратного чемпиона мира по тайскому боксу Виталия Гуркова – это возможность приобрести тишотку, свитшот, худи или воярский талер с символичной для Беларуси геральдикой «Погоня». Но в новом стилистическом решении, пишет kyky.org.

Суть в том, что мы все забыли настоящее изображение «Погони» и используем упрощенное – а Виталий радеет за настоящую геральдику. «Погоню», которая украшала когда-то талеры ВКЛ и Речи Посполитой.

Новая линейка одежды – это попытка сломать устоявшийся стереотип, где кич доминирует над стилем. Не эпатажно-подростковый стиль, в котором зачастую символ «Погони» выглядит безыскусно аляповатым, а новый бренд, включающий в себя понятия престижа и качества. Посмотрите, это действительно стильно.

На данный момент идет сбор средств на выпуск рентабельной партии изделий – 100 монет и 60 тишоток. Поддерживая проект, вы можете стать обладателем свитшота с автографом чемпиона мира Виталия Гуркова или подарочного талера, который может стать талисманом или сувениром, гораздо более стильным, чем набившие оскомину сувениры из соломки или зубра с клюшкой.