Парламент Британии получит право вето при решении о Brexit 8.03.2017, 7:35

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БРИТАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

ФОТО: SKY NEWS

Соответствующую поправку одобрила палата лордов.

Палата лордов Великобритании проголосовала за предоставление британскому парламенту права вето при грядущем обсуждении выхода страны из Евросоюза (Brexit), сообщает DW.

За соответствующее добавление в законопроект во вторник, 7 марта, проголосовали 366 членов палаты, 288 выступили против.

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй требуется согласие обеих палат парламента для начала переговоров с Евросоюзом. Такое решение принял Верховный суд страны. При этом британское правительство по-прежнему планирует начать переговоры с Брюсселем до конца марта 2017 года.

Ранее палата общин одобрила законопроект о Brexit, не внеся в него никаких изменений. После того, как поправки о предоставлении парламенту права вето получили одобрение палаты лордов, палате общин снова придется рассмотреть законопроект.