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С кем танцует молодой Якуб Колас?

  • 8.03.2017, 7:47
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В сети появилась не известная ранее фотография классика нашей литературы.

1907 год. 25-летний Якуб Колас в шутку танцует с таким же молодым парнем.

Фото было опубликовано в книге внучки поэта, Веры Даниловны Мицкевич «Якуб Колас. Певец земли и неба Беларуси», пишет nn.by.

А тот неизвестный на снимке немного похож внешне на Алеся Гаруна (ниже — несколько его снимков).

В том же 1907-м 19-летний эсер Алесь Гарун — Александр Прушинский — был арестован в минской подпольной типографии

на улице Широкой (ныне Куйбышева) за революционную деятельность. Когда он ожидал суда в тюрьме, первое его стихотворение «Матери-Беларуси» было опубликовано в «Нашей Ниве» (№ 28 за 1907 год).

Фото с Коласом сделано зимой или ранней весной — голые деревья, снег под ногами.

Мог ли Гарун перед арестом посетить Вильно, редакцию НН, и случайно встретиться там с Якубом Коласом?

Якуб Колас постоянно начнет работать в «НН» с мая 1907-го, заведующим литературного отдела. Но в мае Гарун уже был в тюрьме — его арестовали в марте. А через год и сам Колас сядет на три года за организацию подпольного учительского съезда.

И все же остается процент вероятности, что еще до тюрем и отсидок в редакции «першай беларускай газеты з рысункамі» или где-то на виленской или минской улице встретились два величайших автора «нашанивского призыва». Они еще не знают, что ждет их и Беларусь впереди. Дурачатся, молодые.


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