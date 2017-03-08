МИД Польши избавляется от сотрудников коммунистических служб 11 8.03.2017, 8:25

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Люстрацию пройдут все польские дипломаты в загранучреждениях.

Польское правительство хочет лишить работы дипломатов, сотрудничавших с коммунистическими спецслужбами. Кабинет Беаты Шидло рассматривает изменения в закон о дипломатической службе, сообщает «Польское радио».

Разработанный Министерством иностранных дел законопроект некоторые СМИ называют «десоветизацией Министерства иностранных дел».

Согласно новому законопроекту, люстрацию пройдут все польские дипломаты в загранучреждениях, а не, как раньше, только самого высокого ранга. Закон будет означать, что люди, которые до 31 июля 1990 сотрудничали со службами коммунистического режима, будут вынуждены уволиться с работы.

Все это будет происходить в течение шести месяцев с момента вступления в силу новых правил.