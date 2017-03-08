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Минск говорит «Баста!»

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  • 8.03.2017, 8:42
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Сотни наклеек с призывом прийти на акцию протеста в День Воли появились в столице Беларуси.

Яркие стикеры с информацией о месте и времени проведения акции в Минске — 25 марта, 14:00, Академия Наук — можно увидеть во всех районах города. Она расклеены на остановках, возле магазинов и рынков, на столбах и дверях подъездов. На стикерах также размещен лозунг «Баста!», который впервые прозвучал на Марше рассерженных белорусов в прошлом месяце.

— Мы с друзьями распространяли наклейки днем в районе Немиги, — рассказал сайту bnknews.org один из активистов. — Это видели многие прохожие, люди на остановках общественного транспорта. При этом никто не возражал и не мешал нам. Наоборот, многие выражали поддержку. Даже пенсионеры подходили, пожимали руки, обещали быть 25 марта на акции. Одна бабушка — ей, наверное, лет 80 — попросила два десятка наклеек, пообещала расклеить во дворе. Я с такой поддержкой сталкиваюсь спервые.


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