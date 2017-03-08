Страны Балтии продолжат требовать от РФ возмещения за оккупацию 6 8.03.2017, 8:52

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Фото: Delfi

Новое правительство Эстонии сформировало специальную экспертную комиссию для этой цели.

Эстония, Литва и Латвия продолжат процесс взыскания с России компенсации за причиненный советской оккупацией ущерб.

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что новое правительство страны продолжит процесс взыскания с России компенсации за причиненный советской оккупацией ущерб и намерено тесно сотрудничать с Латвией и Литвой в этом вопросе, передает Postimees.

Отмечается, что для этого сформирована экспертная комиссия, которая должна, среди прочего, «систематизировать и обнародовать связанные с оценкой причиненного оккупацией ущерба информацию и материалы».

«Задача комиссии − проанализировать методы, использовавшиеся до сих пор в Эстонии и других странах для оценки вызванных действиями оккупировавших Эстонию тоталитарных режимов демографических потерь, а также экономического и экологического ущерба, и разработать рекомендации по оценке для дальнейшей деятельности», − отметил Рейнсалу.

Напомним, страны Балтии считают, что с 1940 по 1991 год были оккупированы Советским Союзом. В 2015 году министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали меморандум о координации действий по предъявлению России требований о возмещении советского оккупационного ущерба.