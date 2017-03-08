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Назарбаев рассказал, как нужно общаться с женщинами

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  • 8.03.2017, 8:58
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана предложил три простых алгоритма.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече, приуроченной к Международному женскому дню в администрации главы государства, рассказал, как нужно вести и что говорить, чтобы понравиться женщине.

«Если хочешь понравиться женщине, Адеке (Адильбек Джаксыбеков, глава Администрации Назарбаевa), если она красивая, говори ей, что она умная. Если она не очень выглядит, говори, красивая», — цитирует президента zakon.kz.

«Если ни то, ни другое не подходит, скажи «Как ты похудела!» Правильно? Вот я все время их учу, не умеют обращаться», — пошутил президент.


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