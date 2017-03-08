Фотофакт: Что пишут магазины в «честных» ценниках 10 8.03.2017, 9:08

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Фото: sb.by

Некоторые цифры шокируют покупателей.

В магазинах начали появляться «честные» ценники, на которых стоимость пищевых товаров указана за литр и килограмм, пишет sb.by. Напомним, ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендовало с 1 января этого года торговым объектам обозначать цену пищевых продуктов за один килограмм и один литр.

Ценники в торговом доме «На Немиге»

Новшество МАРТ анонсировал еще в октябре прошлого года. Перед этим как раз появилась петиция с предложением заставить торговые объекты писать цены на литры и килограммы.

Ценники в торговом доме «На Немиге»

Ранее сообщалось, что новые ценники появились в некоторых торговых объектах сети «Радзивилловский». Цифры в них шокировали не привыкших к новшеству покупателей.