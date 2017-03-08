Активист из Рогачева: Весь район готов взорваться и требовать отставки Лукашенко 11 8.03.2017, 9:16

ФОТО: SVABODA.ORG

Жители города намерены выходить на акции протеста, волна которых захлестнула Беларусь.

Усилия государственных пропагандистов, похоже, приносят обратный эффект: жители как больших, так и малых городов готовятся к протестам.

Внешне Рогачев как с открытки — красивые свежевыкрашенные дома, благоустроенная площадь с новенькими скамейками и декоративными клумбами и… радостные детишки. Но побегать детвора может только в центре города — возле райисполкома, ведь рядом с их школой — другая действительность. В отличной от чиновничьей действительности живет взрослое население Рогачева, сообщает «Белсат».

«У кого у нас в городе круглосуточно горят фонари на улице? У кого? Не выключают только у одного человека, горит — у мэра города. У него свет во дворе горит круглосуточно», — возмущается житель Рогачева.

Работы нет!

Есть и еще одно, пожалуй, самое главное, что отличает чиновников от рядовых горожан. Для последних в городе нет рабочих мест. Местные сетуют на отсутствие рабочих мест.

Ситуация катастрофическая и район может взорваться

Налог стал последней каплей, переполнившей чашу терпения рогачевцев.

«Здесь каждый второй не работает или работает не полный рабочий день, получают по 70-80, кто-то по 150 рублей. Ситуация катастрофическая и район может взорваться, социальный взрыв может произойти в любой момент», — рассказывает активист Денис Дашкевич.

Произойти он может уже в это воскресенье. На 12-е марта в Рогачеве запланирована акция протеста против скандального декрета № 3.

«Я против этого и собираюсь пойти вместе со всеми», «Не боюсь! Схожу с мужем», «Надо выходить и говорить о наболевшем, нужно все высказывать. Не молчать», — как один говорят рогачевцы.

Люди знают, и что хотят сказать, и чего достичь своим протестом

«У людей конкретные требования: предоставить работу и прекратить сбор абсурдных налогов, какие еще могут быть требования. Но я не исключаю, что требования могут перерасти в политическую плоскость вплоть до отставки президента», — поясняет Дашкевич.

Проблема прежде всего в лице Лукашенко, который уже 22 года руководит страной, жители видят виновника в кризисе в стране.

«Лукашенко сделал так, что организации закрываются, предприятия закрываются. Где людям работать»?», «Лукашенко говорил: «Дайте мне власть — все будет хорошо». Хорошо сейчас»?, — возмущаются местные жители.