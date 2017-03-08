В Минске букет тюльпанов стоит в шесть раз дороже, чем в Варшаве 15 8.03.2017, 9:41

Фото: kp.by

А средняя зарплата в Польше сейчас – почти $1100.

Издание kp.by изучило ценники на цветы в крупных городах мира.

Самый популярный цветок на 8 Марта - тюльпан. В Минске традиционно тепличные хозяйства выставляют к женскому празднику разнообразные тюльпаны. Один белорусский тюльпан в среднем стоит 1,7 - 2 рубля. Встречаются тюльпаны и по рублю. В супермаркете три тюльпана стоят 3 рубля 90 копеек - по 1 рублю 30 копеек за штучку. Получается, что букет из 9 белорусских тюльпанов обойдется от 9 до 18 рублей.

В центре Мюнхена 10 тюльпанов (а в Европе не заморачиваются по поводу количества цветов в одном букете) стоят от 5 евро (10 рублей 10 копеек), или от 1 белорусского рубля за штучку.

В Карловых Варах букет из семи тюльпанов стоит 50 крон (2 доллара, или примерно 3 рубля 80 копеек). За штучку выходит порядка 54 белорусские копейки. А за букет из 9 штук - 4 рубля 86 копеек.

В Киеве тоже любят продавать большие букеты из тюльпанов. Правда, если покупать поштучно возле метро, то один цветочек обойдется в 18 гривен (примерно 1,4 белорусского рубля).

Фото: lepestki.kiev.ua

В Вильнюсе цены на тюльпаны очень разные. Например, на центральном проспекте Гедимина один тюльпанчик будет стоить 1 евро. То есть букетик из 9 штук обойдется на белорусские рубли в 18 рублей 18 копеек. А вот если заказывать тюльпаны на специальных сайтах или просто покупать их чуть подальше от центра, то один тюльпан обойдется вам в 60 евроцентов, или в 1 рубль 21 копейку.

В Москве, понятное дело, ценник тоже разнится. Из самого дешевого, что удалось найти: 70 российский рублей за 1 тюльпан (2 рубля 32 копейки). Букет из 9 тюльпанов выйдет за 20 рублей 88 копеек.

В Москве ценники на тюльпаны сильно разнятся, а букеты продают от 35-51 штуки.

Фото: flora-butik.ru

В Киеве один тюльпанчик в среднем стоит 24 гривны (89 белорусских копеек). Получается, букет из 9 штучек обойдется в 8 белорусских рублей.

В Варшаве ценник на тюльпаны начинается от 1 злотого (47 белорусских копеек) за штучку. Букет из семи тюльпанов можно купить за 5 злотых (2 рубля 34 копейки). Получается, что букетик из девяти штук обойдется в среднем в 3 - 4 белорусских рубля.

Напомним, что на конец 2016 года, средняя месячная зарплата в Польше составила 4329 злотых, то есть около 1082 долларов.