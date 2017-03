В Австралии появились «женские» светофоры

Цель акции — обеспечение гендерного равенства.

Накануне Международного женского дня в австралийском городе Мельбурн появились первые 10 «женских» светофоров.

На них можно увидеть женские силуэты пешеходов (до сих пор силуэты были исключительно мужские).

Цель акции — обеспечение гендерного равенства, информирует telegraph.co.uk.

"Feminism" at its worst 😩Melbourne lobby group pushes for ‘gender-equal’ traffic light icons https://t.co/qyFRIqzBJ5 — Cecilia Sagote (@MzEditorInChief) 7 марта 2017 г.

There's even a little lady on the new instructions for pedestrians @7NewsMelbourne pic.twitter.com/2GWU7flUCA — Jodi Lee (@jodilee_7) 6 марта 2017 г.