Украина заручилась поддержкой США в борьбе с агрессией РФ 2 8.03.2017, 9:59

Фото: telegraf-epa

Рекс Тиллерсон заявил главе МИД Украины о сохранении антироссийских санкций до полного освобождения Крыма и Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Климкин поблагодарил американского коллегу за солидарность Соединенных Штатов в борьбе Украины против агрессии РФ, сообщается 7 марта на сайте украинского МИДа. Встреча проходила в Вашингтоне.

"Последовательная практическая поддержка, которую оказывают Соединенные Штаты, позволила Украине достичь существенного прогресса в проведении комплексных социально-экономических преобразований и реформирования сектора безопасности и обороны", - говорится в сообщении МИД Украины.

Во время беседы Тиллерсон заверил украинского министра, что Соединенные Штаты и "впредь будут поддерживать Украину, а санкции США против РФ останутся в силе до полного выполнения Минских договоренностей, прекращения агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма".

В январе 2017 года Тиллерсон, отвечая на вопрос о санкциях против России, сказал, что российская сторона должна нести ответственность за свои поступки. Позже, 9 февраля, уже представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока Крым остается в составе РФ.